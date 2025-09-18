IBC2025: Besucherzahlen

43.858 Besucherinnen und Besucher kamen zur IBC nach Amsterdam – etwas weniger als im Vorjahr.

In diesem Jahr meldete die Messe 43.858 Besucherinnen und Besucher, also weniger als im Vorjahr, wo es noch rund 45.000 waren. Es gab auch weniger ausstellende Firmen – in diesem Jahr waren es 1.300, im Vorjahr 2024 noch 1.350.

Der Eindruck der Redaktion: Überraschend viele Personen waren am Freitag und Samstag auf der Messe unterwegs, am Sonntag dünnte es sich schon deutlich aus, und am Montag waren vorwiegend nur noch Ausstellende unterwegs.

Messe Besucherinnen und Besucher IBC2019 (vor der Pandemie) 56.390 IBC2024 45.000 IBC2025 43.858 NAB2019 (vor der Pandemie) 91.460 NAB2024 61.000 NAB2025 55.000

Im Vergleich zur NAB erreichte die IBC noch ein akzeptables Ergebnis, wenn man die Entwicklung mit den Zahlen vor der Pandemie (2019) vergleicht: Die IBC verzeichnet seit 2019 rund 22 Prozent weniger Besuchende, bei der NAB sind es satte 40 % weniger.

Die IBC kommt also mit einem blauen Auge davon, während die NAB unter massiverem Schwund leidet und sich auch immer mehr zu einer nationalen, also US-amerikanischen Messe zu entwickeln scheint.

Michael Crimp, Chief Executive Officer der IBC, zieht naturgemäß ein positives Fazit der Messe in Amsterdam:

»Die IBC2025 hat echte Geschäftsergebnisse erzielt und überwältigend positives Feedback von den Teilnehmern erhalten«, sagt er. »Was mich am meisten beeindruckt hat, war der Optimismus und die Zielstrebigkeit – Aussteller, Besucher, Referenten und Partner sind alle hierher gekommen, um die Zukunft unserer Branche zu gestalten. Wir freuen uns darauf, diese Reise im nächsten Jahr gemeinsam fortzusetzen.«