Dalet: KI im Medienworkflow

Dalia nutzt eine dialogorientierte Oberfläche, eine Orchestrierungsschicht und ein Multi-Agent-Intelligenz-Framework, um Nutzer in den Workflow einzubinden. So sollen Kunden die Effizienz agentischer KI sicher im gesamten Dalet-Ökosystem für Content-Discovery, Clip-Erstellung, Publishing-Workflows und mehr nutzen.

Die komplexen Aufgaben werden durch die Steuerung in natürlicher Sprache vereinfacht. Dalia setzt innerhalb der Dalet-Lösungen Anfragen in strukturierte Workflow-Abläufe um. So werden Assets gefunden, Inhalte organisiert, geeignete Bearbeitungen für soziale Medien vorbereitet oder nachgelagerte Workflows begonnen.

Messbare Auswirkungen auf Medien-Workflows

Frühe Implementierungen zeigen die messbaren Auswirkungen von Dalia auf zentrale Medien-Workflows. Nach Angaben von Dalet reduziert Dalia den Zeitaufwand z.B. für die Suche nach Inhalten, Tagging und Clipping um bis zu 60 Prozent. Gleichzeitig werden fragmentierte Tools in einer einheitlichen Oberfläche konsolidiert; so werden auch Wartungskosten gesenkt und die Interoperabilität im gesamten Medien-Ökosystem optimiert.

Dalia gibt Anwendern außerdem Einblicke in die Leistung, ohne eine Navigation durch komplexe Systeme oder Daten in externe Tools zu exportieren. Dadurch können Teams Produktionskosten besser nachvollziehen, die Ressourcenzuweisung optimieren und schnellere, fundiertere operative Entscheidungen treffen.

Integriertes Governance-Framework

Statt Menschen aus dem Prozess zu entfernen, reduziert Dalia den Aufwand für repetitive Arbeiten, während menschliches Fachwissen weiterhin die Kontrolle über kreative und redaktionelle Entscheidungen behält, teilt das Unternehmen mit. Die Veröffentlichung und andere kritische Schritte werden weiterhin von Menschen validiert, was Unternehmen dabei hilft, die Ausführung zu beschleunigen, ohne die Kontrolle zu opfern.

»Mit Dalia bringen wir ein KI-Erlebnis auf Verbraucherniveau in den Kern des Medienbetriebs von Unternehmen«, kommentiert Matteo De Martinis, VP of Product bei Dalet. »Durch die Vereinigung von dialogorientierter Schnittstelle, Orchestrierung und medienorientierten Agenten beseitigt Dalia Reibungsverluste in komplexen Workflows und bietet Teams eine effizientere Möglichkeit, mit Inhalten, Systemen und Prozessen zu interagieren. Das Ergebnis ist eine einfachere, schnellere und zugänglichere Arbeitsweise entlang der gesamten Medienlieferkette.«