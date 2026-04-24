Anzeige

Equipment

Haivision: Videotransfer mit Makito One

Haivision präsentiert die neue All-in-One-Plattform Makito One als Hardware-Lösung für (De-) Kodierung und Transport von Videos.

Makito One bietet zweikanalige Videokodierung und -dekodierung, 4K/HD/HDR-Video sowie Multi-Codec-Flexibilität für den Transport. 4K-, HD- und HDR-Videos werden mit extrem geringer Latenz in JPEG XS, HEVC und H.264 über das öffentliche Internet, WLAN, Satellit, Glasfaser und andere Netze ausgegeben.


Im Video stellt Mark Horchler, Product Marketing Director bei Haivision, Makito One und auch Falkon X4 vor.
©Nonkonform

Makito One …

Darüber hinaus wird zukunftssichere SDI- und SMPTE ST 2110-Konnektivität geboten. Aufbauend auf dem Makito C4-Videoencoder ist »Makito One« eine Lösung auch für komplexe Live-Produktionen, ob vor Ort, hybrid oder remote.

Mit Blick auf Broadcast-Einsätze wurden AV- und Mehrkamera-Synchronisation, Genlock-Fähigkeiten und Kompatibilität mit dem Broadcast-Ökosystem durch native SRT-Protokollunterstützung integriert, um perfekt synchronisierte Echtzeit-Inhalte  unabhängig vom Standort zu übertragen.

©Nonkonform

… mit rückwärtigen Anschlüssen.

Jean-Marc Racine, Chief Product Officer und EVP Broadcast bei Haivision: »Sender müssen mehr Live-Inhalte als je zuvor produzieren, an mehr Standorten und mit knapperen Budgets, und Makito One wurde speziell entwickelt, um dieser Herausforderung gerecht zu werden. Mit der Unterstützung von JPEG XS sowie der Flexibilität und Skalierbarkeit, Videos über jede Art von Netzwerk für jeden Workflow zu übertragen, geben wir Sende- und Produktionsteams die Freiheit, sich schnell anzupassen, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.«

©Nonkonform

Das zweite neue Produkt ist der mobile Sender Falkon X4, der mit vier 5G-Modems und 2×2-MIMO-Technologie ausgestattet ist.

Makito One ist als kompaktes Single-Blade-System sowie als modulares 1RU- und 4RU-Chassis mit höherer Dichte erhältlich, das auf bis zu 18 Hot-Swap-fähige Blades skaliert werden kann und bis zu 36 HD/4K-Kodierungs- und Dekodierungskanäle bereitstellt.

 

Sponsoren NAB-News 2026
BroadcastDecoderEncoderHaivisionMakito OneNABNAB2026
0 FacebookTwitterLinkedinRedditWhatsapp

Ähnliche Beiträge:

©Riedel CommunicationsRiedel und Haivision bündeln Kräfte für drahtlose Videoübertragung ©NonkonformHaivision Falkon X2 und Makito X4 ©HaivisionHaivision: Makito X4 Video Encoder Haivision: 5G-Videoübertragung mit niedriger Latenz

Anzeige

Most Popular

Thomas Riedel übernimmt Arri

©Broadcast Solutions

Zukunft der Sportproduktion

Live-Produktion: Technik zwischen Hochglanz und Handyscreen

©KI-generiert mit Adobe Firefly

Broadcast Defense: DDoS-Angriffe auf kleine und mittlere Unternehmen

©RTL / Annette Etges

Neues Studio für NTV

Top 25 of the year

Anzeige

Newsletter

Keine Story mehr verpassen und
einfach den Newsletter abonnieren!

Anzeige

Anzeige

Sponsoren

Tests

Praxistest: Blackmagic-Design-Kamera Pyxis 12K

Praxistest: DJI RS 5-Gimbal
Praxistest: Drohne DJI Neo 2
Load More Posts

Moments Lab bringt KI-gestützte Videosuche in lokale Archive

Keep in Touch

Facebook Twitter Instagram Linkedin Youtube Rss

TERMINE

MPTS

MPTS 2026 – Wir feiern 10 Jahre Content Creation
London
13. bis 14. Mai

Anga Com 2026

Kongressmesse für Breitband, Medien & Konnektivität.
Köln
19. bis 21. Mai

Broadcast Asia 2026

Die BroadcastAsia 2026 findet vom 20. bis 22. Mai im Singapore EXPO statt.
Singapur
20. bis 22. Mai

IBC

Führende Veranstaltung für Content und Technologie in der Medienbranche.
Amsterdam
11. bis 14. September

MTH Conference

Die MediaTech Hub Conference ist eine führende internationale Boutique-Veranstaltung.
Potsdam
29. bis 30. September

CABSAT

CABSAT wurde 1993 gegründet und hat sich zu einer etablierten Veranstaltung für die Medien- und Kommunikationsbranche in der MEASA-Region (Naher Osten, Afrika, Südasien) entwickelt
Dubai
2. bis 4. Juni

Jobs

Programmierer* Mesh-Technologie in Vollzeit (m/w/d)

Technischer Assistent* in Vollzeit (m/w/d)

Elektroingenieur* in Vollzeit (m/w/d)

Anzeige

© 2026 film-tv-video.de. All rights reserved