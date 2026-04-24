Haivision: Videotransfer mit Makito One

Makito One bietet zweikanalige Videokodierung und -dekodierung, 4K/HD/HDR-Video sowie Multi-Codec-Flexibilität für den Transport. 4K-, HD- und HDR-Videos werden mit extrem geringer Latenz in JPEG XS, HEVC und H.264 über das öffentliche Internet, WLAN, Satellit, Glasfaser und andere Netze ausgegeben.

Darüber hinaus wird zukunftssichere SDI- und SMPTE ST 2110-Konnektivität geboten. Aufbauend auf dem Makito C4-Videoencoder ist »Makito One« eine Lösung auch für komplexe Live-Produktionen, ob vor Ort, hybrid oder remote.

Mit Blick auf Broadcast-Einsätze wurden AV- und Mehrkamera-Synchronisation, Genlock-Fähigkeiten und Kompatibilität mit dem Broadcast-Ökosystem durch native SRT-Protokollunterstützung integriert, um perfekt synchronisierte Echtzeit-Inhalte unabhängig vom Standort zu übertragen.

Jean-Marc Racine, Chief Product Officer und EVP Broadcast bei Haivision: »Sender müssen mehr Live-Inhalte als je zuvor produzieren, an mehr Standorten und mit knapperen Budgets, und Makito One wurde speziell entwickelt, um dieser Herausforderung gerecht zu werden. Mit der Unterstützung von JPEG XS sowie der Flexibilität und Skalierbarkeit, Videos über jede Art von Netzwerk für jeden Workflow zu übertragen, geben wir Sende- und Produktionsteams die Freiheit, sich schnell anzupassen, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.«

Makito One ist als kompaktes Single-Blade-System sowie als modulares 1RU- und 4RU-Chassis mit höherer Dichte erhältlich, das auf bis zu 18 Hot-Swap-fähige Blades skaliert werden kann und bis zu 36 HD/4K-Kodierungs- und Dekodierungskanäle bereitstellt.