Arri Omnibar: Modulare Akku-LED-Bar mit IP65

Arri bringt mit dem Omnibar eine neue modulare LED-Bar auf den Markt, die volle Flexibilität für Indoor- und Outdoor-Einsätze verspricht. Das System ist in zwei Längen erhältlich: Omnibar 2 (zwei Fuß) und Omnibar 4 (vier Fuß), jeweils wahlweise in Schwarz oder Blau/Silber.

Der Omnibar liefert ein vollspektrales Licht mit CRI 98 bei 5600K und TLCI 98 und passt damit farblich zu anderen Arri-LED-Fixtures. Für dynamische In-Camera-Effekte sorgt eine hochauflösende Pixelsteuerung mit 32 Zonen beim Omnibar 4 beziehungsweise 16 Zonen beim Omnibar 2.

Dank IP65-Schutzklasse und integriertem Akku – mit mindestens zwei Stunden Laufzeit bei voller Helligkeit – ist der Omnibar auch ohne Netzanschluss im Freien einsetzbar. Die Steuerung erfolgt wahlweise über das Onboard-Interface, eine Bluetooth-App, kabelgebundenes DMX oder kabellos über den integrierten TimoTwo-CRMX-Chip.

Das modulare System erlaubt das Daisy-Chaining mehrerer Einheiten über den Omnibase-Hub, der Strom und Datensignal zentral verteilt. Bis zu zwölf Fuß Omnibar-Fixtures lassen sich in einer einzigen Kette verbinden. Magnetisch befestigte, austauschbare Optiken – darunter Round Diffuser, Flat Diffuser und Intensifier – passen die Lichtcharakteristik schnell an den jeweiligen Einsatz an.

Für die Befestigung stehen integrierte Magnete, Verbindungspunkte für Sicherungsseile oder Kabelbinder sowie die Zubehörteile Omnigrip, Omnipin und Omniclip zur Verfügung. Der Omnibar richtet sich damit gleichermaßen an Solo-Creator mit dem kompakten Creator Set wie an Gaffer auf High-End-Produktionen mit Dutzenden Einheiten.

Der Arri Omnibar ist ab sofort als Einzelset, Multi-Unit-Transportset oder Creator Set erhältlich – zu Preisen ab 850 Dollar.