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Netgear und EVS: Partnerschaft für IP-Implementierungen

Der Netzwerkspezialist Netgear und EVS Broadcast Equipment wollen gemeinsam zertifizierte, interoperable AV-over-IP-Lösungen bereit stellen.
©Netgear

Managed Switches von Netgear.

Die beiden Unternehmen haben EVS-Live-Produktionssysteme auf Netgear-AV-Switches validiert – und wollen Broadcast-Teams damit den Umstieg auf SMPTE ST 2110 und andere IP-Workflows erleichtern. Die Partnerschaft ist global ausgerichtet und tritt mit der gemeinsamen Ankündigung in Kraft. Kunden können damit auf eine vorab getestete Netzwerkbasis für IP-basierte Workflows zugreifen.

Kern der Kooperation: EVS-Live-Produktionssysteme wurden gemeinsam auf Netgear-AV-Switches getestet und zertifiziert – Kunden erhalten damit eine vorgeprüfte Netzwerkbasis für IP-Workflows.

»Wenn Produktionen auf IP umsteigen, darf das Netzwerk nicht nur eine nachträgliche Überlegung sein«, sagte Dieter Backx, Vice President of Control and Orchestration bei EVS. »Wir haben unsere Medieninfrastrukturlösungen auf den AV-Switches von Netgear validiert, damit Kunden weniger Zeit mit der Feinabstimmung der Infrastruktur und mehr Zeit mit der Durchführung von Sendungen verbringen können. Dies ist ein praktischer und effizienter Weg zu SMPTE ST 2110-Workflows oder anderen IP-Transportmechanismen wie NDI oder Dante, sei es vor Ort, remote oder in verteilten Umgebungen.«

EVS-Technologien wie Cerebrum, Neuron und Strada wurden auf Switches der Netgear-Serien M4350 und M4250 getestet. Netgear bietet Anleitungen für unterstützte Konfigurationen und seine Engage Controller-Profile. Sie werden durch AV-spezifische technische Support-Services ergänzt, um die Inbetriebnahme vollständig IP-basierter Live-Produktions-Workflows zu beschleunigen und Kunden sofort einsatzbereite Konfigurationen anzubieten. So werden wichtige Netzwerkanforderungen wie zeitgenaue Synchronisation in Broadcast-Qualität, QoS und Bandbreitenmanagement besser vorhersehbar.

»Durch die Validierung der Live-Media-Infrastrukturlösungen von EVS auf unseren AV-Switches bieten wir eine zuverlässige, standardbasierte Netzwerkgrundlage, die die Bereitstellung vereinfacht und gleichzeitig die in missionskritischen Broadcast-Umgebungen erforderliche Zeitgenauigkeit und Leistung liefert«, erläutert Richard Jonker, Netgears Vice President of Commercial Business Development.

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