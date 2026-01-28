Grass Valley und Netgear kooperieren.

Die auf Live-Medien spezialisierten Switching- und IP-Netzwerklösungen von Netgear AV sollen mit den software-definierten Produktionstools und Hardware-Plattformen von Grass Valley verknüpft werden.

Die Partnerschaft richtet sich an Unternehmen, Universitäten, Gotteshäuser, eSport-Veranstalter und Venues, die zunehmend Broadcast-Qualität in ihrer Videoproduktion benötigen, bisher aber mit hohen Kosten und Komplexität konfrontiert waren. Beide Unternehmen setzen auf Interoperabilität auf Basis wichtiger Standards wie NDI, SMPTE ST 2110, Dante und SRT.

»Der Enterprise-Media-Sektor ist eine der am schnellsten wachsenden Chancen in unserer Branche«, erklärt Matthew Yates, Director Strategic Alliances bei Grass Valley. »Diese Organisationen mussten bisher zwischen Consumer-Tools und hochkomplexen Broadcast-Systemen für große Sender wählen. Durch die Kombination kosteneffizienter, benutzerfreundlicher Netgear-AV-Produkte mit unserer fortschrittlichen software-definierten Produktionsplattform AMPP können Unternehmen nun Video-Erlebnisse auf Broadcast-Niveau liefern – bei der Einfachheit und Flexibilität, die Kunden erwarten.«

»Netgear konzentriert sich seit langem darauf, hochperformante AVoIP-Netzwerke einfach zu deployen und zu verwalten«, ergänzt Laurent Masia, Senior Director of Product Line Management bei Netgear. »Unsere Partnerschaft mit Grass Valley entspricht perfekt den Bedürfnissen von Enterprise-Kunden, die zuverlässige, sichere und skalierbare Video-Workflows wünschen – ohne die Reibungsverluste, die traditionell mit Live-Media-Workflows verbunden sind.«

Die Kooperation zielt darauf ab, Unternehmens-Studios, Town Halls und hybride Campus-Workflows mit resilienter IP-Netzwerktechnik und flexibler Live-Produktion auszustatten.