Anzeige

©Nonkonform
Equipment

Sonnet: Goodbye Tower – Hello Modular

Sonnet verwandelt den Mac Studio in eine Workstation und erweitert mit xMac Studio/Echo II DV T5 seine Rackmount-Serie für Apple Mac Studio Computer.
©Nonkonform

RackMac Studio am NAB-Stand.

Der Mac Pro ist Geschichte, der Mac Studio übernimmt. Um Workflows am leistungsstarken Apple Computer zu verbessern, hat Sonnet die Rackmount-Systeme RackMac Studio und xMac Studio entwickelt. Beide haben eine Höhe von 3 HE und passen somit in standardmäßige 19-Zoll-Racks. Dabei bieten sie freien Zugang zu den SD-Kartensteckplätzen sowie den Anschlüssen auf der Vorder- und Rückseite der Computer. Anwender erhalten somit eine Workstation für ihre professionellen Video-, Audio- und Broadcast-Workflows.

xMac Studio wird aktuell in vier Varianten angeboten: Es ist ohne Erweiterungsmodul oder mit einem PCIe-Erweiterungssystem wie Echo II DV oder Echo III erhältlich. Die Variante für Thunderbolt 5 xMac Studio/Echo II DV T5 wurde für M3 Ultra und M4 Max Mac Studio konzipiert und enthält ein Echo II DV T5 Modul. Auch wer nur ein solides Stahl-Gehäuse braucht, wird bei Sonnet fündig: Mit dem RackMac Studio können bis zu zwei Mac Studio Computer installiert und gesichert werden.

©Sonnet

xMac Studio.

Das neueste Modell des xMac Studio wurde soeben auf der NAB vorgestellt: Das professionelle 3HE-Rackmount-System xMac Studio/Echo II DV T5 zur Erweiterung von Apple Mac Studio-Computern mit M3 Ultra- oder M4 Max-Prozessoren unterstützt die Entwicklung von umfangreichem Content, Live-Produktionen und datenintensiven Workflows. Es bietet Platz für einen Mac Studio-Computer sowie ein Echo II DV T5 Thunderbolt 5 zu PCIe-Kartenerweiterungsmodul, das dem Rechner zwei PCIe-Kartensteckplätze hinzufügt, die über zwei Thunderbolt 5-Schnittstellen verbunden sind.

©NonkonformDadurch wird der parallele Betrieb von leistungsintensiven PCIe-Karten mit voller Bandbreite unterstützt, einschließlich Videoaufnahme und -wiedergabe, NVMe-Speicher und Hochgeschwindigkeitsnetzwerken, wobei das System eine PCIe-Bandbreite von bis zu 6.000 MB/s pro Steckplatz liefert.

xMac Studio wird auch ohne Erweiterungsmodul angeboten, sodass ein bereits vorhandenes Echo-Erweiterungssystem verwendet oder später ergänzt werden kann.

Wer lediglich ein kompaktes Rackmount-Gehäuse zur Installation und Sicherung von einem oder zwei Mac Studio Computern benötigt, findet im RackMac Studio eine stabile Lösung. Mit einer Einbautiefe von 9,5 Zoll und festen Gummipuffern, welche die Computer während des Transports z.B. in flachen Rack-Gehäusen sichern, ist RackMac Studio ein zuverlässiger Reisebegleiter. Außerdem bietet es Platz für kompakte, tragbare Thunderbolt- oder USB-SSDs (separat erhältlich), die mit den mitgelieferten selbstklebenden Magneten solide gesichert werden können.

HardwareSonnetZubehör
0 FacebookTwitterLinkedinRedditWhatsapp

Ähnliche Beiträge:

©Sonnet TechnologiesSonnet präsentiert robustes Rackmount-Gehäuse für Mac Mini ©SonnetNeue Ethernet-Netzwerkadapter von Sonnet Sonnet-USB-C-Dock Echo 13: drei 4K-Monitore füttern Sonnet: Preisreduktion für Thunderbolt-Docks

Anzeige

Most Popular

Thomas Riedel übernimmt Arri

GoPro: Mission 1 Series mit 8K und MFT-Wechselobjektiven

Live-Produktion: Technik zwischen Hochglanz und Handyscreen

©RTL / Annette Etges

Neues Studio für NTV

Top 25 of the year

Anzeige

Newsletter

Keine Story mehr verpassen und
einfach den Newsletter abonnieren!

Anzeige

Anzeige

Sponsoren

Tests

Praxistest: Blackmagic-Design-Kamera Pyxis 12K

Praxistest: DJI RS 5-Gimbal
Praxistest: Drohne DJI Neo 2
Load More Posts

Moments Lab bringt KI-gestützte Videosuche in lokale Archive

Keep in Touch

Linkedin Facebook Twitter Instagram Youtube Rss

TERMINE

MPTS

MPTS 2026 – Wir feiern 10 Jahre Content Creation
London
13. bis 14. Mai

Anga Com 2026

Kongressmesse für Breitband, Medien & Konnektivität.
Köln
19. bis 21. Mai

Post NAB Show

SRF veranstaltet die Post NAB Show, die die wichtigsten Trends und Technologie-Highlights der NAB komprimiert für das Schweizer Fachpublikum aufbereitet.
Zürich
20. Mai

Broadcast Asia 2026

Die BroadcastAsia 2026 findet vom 20. bis 22. Mai im Singapore EXPO statt.
Singapur
20. bis 22. Mai

IBC

Führende Veranstaltung für Content und Technologie in der Medienbranche.
Amsterdam
11. bis 14. September

MTH Conference

Die MediaTech Hub Conference ist eine führende internationale Boutique-Veranstaltung.
Potsdam
29. bis 30. September

Jobs

Programmierer* Mesh-Technologie in Vollzeit (m/w/d)

Technischer Assistent* in Vollzeit (m/w/d)

Elektroingenieur* in Vollzeit (m/w/d)

Anzeige

© 2026 film-tv-video.de. All rights reserved