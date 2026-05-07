Sonnet: Goodbye Tower – Hello Modular

Der Mac Pro ist Geschichte, der Mac Studio übernimmt. Um Workflows am leistungsstarken Apple Computer zu verbessern, hat Sonnet die Rackmount-Systeme RackMac Studio und xMac Studio entwickelt. Beide haben eine Höhe von 3 HE und passen somit in standardmäßige 19-Zoll-Racks. Dabei bieten sie freien Zugang zu den SD-Kartensteckplätzen sowie den Anschlüssen auf der Vorder- und Rückseite der Computer. Anwender erhalten somit eine Workstation für ihre professionellen Video-, Audio- und Broadcast-Workflows.

xMac Studio wird aktuell in vier Varianten angeboten: Es ist ohne Erweiterungsmodul oder mit einem PCIe-Erweiterungssystem wie Echo II DV oder Echo III erhältlich. Die Variante für Thunderbolt 5 xMac Studio/Echo II DV T5 wurde für M3 Ultra und M4 Max Mac Studio konzipiert und enthält ein Echo II DV T5 Modul. Auch wer nur ein solides Stahl-Gehäuse braucht, wird bei Sonnet fündig: Mit dem RackMac Studio können bis zu zwei Mac Studio Computer installiert und gesichert werden.

Das neueste Modell des xMac Studio wurde soeben auf der NAB vorgestellt: Das professionelle 3HE-Rackmount-System xMac Studio/Echo II DV T5 zur Erweiterung von Apple Mac Studio-Computern mit M3 Ultra- oder M4 Max-Prozessoren unterstützt die Entwicklung von umfangreichem Content, Live-Produktionen und datenintensiven Workflows. Es bietet Platz für einen Mac Studio-Computer sowie ein Echo II DV T5 Thunderbolt 5 zu PCIe-Kartenerweiterungsmodul, das dem Rechner zwei PCIe-Kartensteckplätze hinzufügt, die über zwei Thunderbolt 5-Schnittstellen verbunden sind.

Dadurch wird der parallele Betrieb von leistungsintensiven PCIe-Karten mit voller Bandbreite unterstützt, einschließlich Videoaufnahme und -wiedergabe, NVMe-Speicher und Hochgeschwindigkeitsnetzwerken, wobei das System eine PCIe-Bandbreite von bis zu 6.000 MB/s pro Steckplatz liefert.

xMac Studio wird auch ohne Erweiterungsmodul angeboten, sodass ein bereits vorhandenes Echo-Erweiterungssystem verwendet oder später ergänzt werden kann.

Wer lediglich ein kompaktes Rackmount-Gehäuse zur Installation und Sicherung von einem oder zwei Mac Studio Computern benötigt, findet im RackMac Studio eine stabile Lösung. Mit einer Einbautiefe von 9,5 Zoll und festen Gummipuffern, welche die Computer während des Transports z.B. in flachen Rack-Gehäusen sichern, ist RackMac Studio ein zuverlässiger Reisebegleiter. Außerdem bietet es Platz für kompakte, tragbare Thunderbolt- oder USB-SSDs (separat erhältlich), die mit den mitgelieferten selbstklebenden Magneten solide gesichert werden können.