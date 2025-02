Sonnet präsentiert robustes Rackmount-Gehäuse für Mac Mini

Auf dem Schreibtisch, im Server-Raum und unterwegs: Im 2HE-Rack lassen sich bis zu drei Mac Mini Computer sicher unterbringen.

RackMac Mini (2024+) ist ein kompaktes, 5 1/4-Zoll tiefes Rackmount-Gehäuse für die neuen M4 und M4 Pro Mac Mini Computer. Es passt in standardmäßige 19-Zoll-Racks und bietet Platz für eine externe USB-SSD unter jedem installierten Computer.

Bis zu drei Mac Mini lassen sich nebeneinander in dem 2HE-Rack installieren. Dabei bleiben alle Anschlüsse des Computers frei zugänglich. Auch der Ein/Aus-Schalter an der Unterseite des Geräts ist leicht zu bedienen, da Sonnet entsprechende Tasten an der Vorderseite des Gehäuses angebracht hat.

Die Kühlung des Computers wird durch das Rack ebenfalls nicht eingeschränkt. Das Rack Mac Mini kann in Serverräumen und auf dem Schreibtisch eingesetzt werden. Und auch während eines Transports ist der Computer im Gehäuse sicher untergebracht. So bietet die Lösung von Sonnet einen soliden Schutz beim mobilen Einsatz in tragbaren Racks und flachen Rack-Gehäusen.

Sicher im mobilen Einsatz

Die robuste Stahlkonstruktion des RackMac Mini-Gehäuses mit abnehmbarem Deckel umschließt die Computer von allen Seiten, zusätzlich sorgen integrierte Gummipuffer während eines Transports für den sicheren Halt des Mac Minis. Damit hebt sich die Lösung von Sonnet deutlich von herkömmlichen Mac Mini-Rackmounts beispielsweise aus Kunststoff ab, in denen die Computer unterwegs nicht sicher geschützt sind.

Ein/Aus-Schalter an der Vorderseite

Mit den Tasten an der Vorderseite lassen sich die an der Unterseite des Computers angebrachten Ein/Aus-Schalter bedienen, ohne den Computer zu bewegen – im Gegensatz zu vielen handelsüblichen Rackmounts.

Kühlung des Computers

Um die enorme Leistung des kleinen Computers zu ermöglichen, setzt Apple auf eine durchdachte Kühlung. Im Sonnet-Gehäuse funktioniert diese effiziente Belüftung zu 100 Prozent – dank des speziellen Designs. Davon profitieren beispielsweise Softwareentwickler und andere Anwender, die mehrere Geräte zeitgleich einsetzen: Sie können bis zu drei Mac Mini (2024+) auf kleinstem Raum ohne zusätzliche Kühlung im Rack installieren.

Verfügbarkeit

Das RackMac Mini (2024+) Mac Mini Rackmount-Gehäuse ist ab sofort bei Sonnet und in Kürze im Fachhandel zum empfohlenen Verkaufspreis von 385 Euro inklusive gesetzlicher MwSt. erhältlich.