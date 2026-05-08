Blackmagic Pyxis 12K ist Netflix approved

Die Blackmagic Design Pyxis 12K hat eine begehrte Zertifizierung der Filmbranche erhalten: Netflix hat die Kamera offiziell in seine Approved Camera List aufgenommen. Die Liste gilt als der angesehenste Qualitätsmaßstab für Produktionskameras weltweit und ist für viele Produktionen Voraussetzung für eine Netflix-Distribution.

Die Pyxis 12K gesellt sich damit zu einer wachsenden Familie zertifizierter Blackmagic-Kameras: Ursa Mini Pro 4.6K G2, Ursa Mini Pro 12K OLPF, Ursa Cine 12K LF sowie die Ursa Cine 17K 65 sind bereits auf der Liste vertreten. Dass nun auch die kompaktere Pyxis 12K die Netflix-Hürde nimmt, dürfte besonders für unabhängige Filmemacher und kleinere Produktionsfirmen relevant sein – sie erhalten damit Zugang zu einem professionellen, Netflix-tauglichen Workflow zu einem deutlich niedrigeren Einstiegspreis.

Christoph Harrer hatte die Pyxis 12K ausführlich für film-tv-video.de getestet. Hier geht’s zum Bericht.