Blackmagic Design: Pyxis-12K-Workshops in Zürich, Köln, München und Hamburg

Blackmagic Design veranstaltet im Mai eine Workshop-Reihe rund um die Pyxis 12K – jeweils in Kooperation mit lokalen Partnern. Die Events richten sich an Kameraleute, DPs und Postprofis. Florian Wolf – Senior Colorist, VFX-Supervisor und Spezialist für Virtual Production – leitet den Workshop und vermittelt einen praxisorientierten Ansatz für professionelle Ergebnisse in kommerziellen wie auch narrativen Projekten.

Den Auftakt macht Zürich am 5. Mai (in Zusammenarbeit mit Visuals), gefolgt von Köln am 7. Mai bei Mediatec mit einer Masterclass zu Themen wie virtuelle Produktion und Postproduktion. In München findet der Workshop am 11. Mai statt, in Hamburg am 13. Mai – beide zusammen mit Teltec, jeweils von 14 bis 18 Uhr.

Für die Teilnahme ist jeweils eine Anmeldung über die jeweiligen Eventseiten erforderlich:

Zürich: eventfrog.ch

Köln: mediatec.de

München: eventbrite.de

Hamburg: eventbrite.de