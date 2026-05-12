Aja OG-GEN10: Neuer Sync-Generator für das OpenGear-Ökosystem

Aja hat OG-GEN10 veröffentlicht, einen HD/SD/AES-11-Sync-Generator im OpenGear-Formfaktor. Die Karte adressiert Timing-Probleme in Broadcast-, Produktions-, Post-Production- und ProAV-Umgebungen und bietet neun HD/SD-Referenzausgänge sowie einen AES-11-Digitalausgang für Audio-Referenzsignale.

OG-GEN10 basiert auf dem Feature-Set des Aja Gen10 Mini-Converters, ergänzt dieses jedoch um redundante Stromversorgung und Remote-Konfiguration über die Ross-DashBoard-Software. Gleichzeitige HD-Tri-Level- und SD-Sync-Ausgabe wird unterstützt; Nutzer können zwischen HD-Formaten sowie Color Black und Color Bars für SD-Sync umschalten.

Das OG-GEN10-Board ist ab sofort über das weltweite Aja-Reseller-Netzwerk für 795 US-Dollar (MSRP) erhältlich.