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Bebob erweitert Akku-Adapter-Portfolio

Bebob bringt drei neue Adapterlösungen auf den Markt: eine leichtere MLmicro-Variante sowie die Coco-Adapter V2BP-U und A2BP-U für BP-U-Kameras.
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Der MLmicro.

Aufbauend auf dem MLmicro Hot-Swap-Akkus stellt Bebob eine überarbeitete Version des 43-Wh/14,4-V-Modells vor. Die neue Ausführung tauscht das Metallgehäuse gegen ein widerstandsfähiges Verbundmaterial – bei gleicher Leistung, aber reduziertem Gewicht und niedrigerem Preis (UVP: 698 €).

©BebobDer MLmicro kombiniert Hot-Swap- und Pufferfunktion mit mehreren Anschlüssen und versorgt gleichzeitig V-Mount-Kameras und Zubehör. Damit eignet er sich besonders für Kameras ohne eigene Stromausgänge, etwa die Fuji Eterna oder die Sony Burano.

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Neuer BP-U-Adapter.

Neu im Portfolio sind außerdem Coco-V2BP-U und Coco-A2BP-U (je 328 €): Beide Adapter ermöglichen den Betrieb von BP-U-Kameras – darunter die Blackmagic Pyxis sowie Sony-Camcorder wie der neue Z300 – über Vmicro- respektive Amicro-Akkus. Ein höhenverstellbares Design sorgt für breite Gerätekompatibilität. An Anschlüssen bieten die Modelle je einen USB-C-Ausgang (Quick Charge 4+, 60 W), einen USB-C-Eingang (PD3.0, 36 W), zwei USB-A-Ports (gesamt 15 W) sowie zwei Twist-D-Tap-Ausgänge (10–16,8 V, ungeregelt).

Die Adapter richten sich an Produktionen mit gemischten Kamera-Setups, Rental-Häuser und Crews, die bei langen Drehs maximale Laufzeit benötigen. Alle drei Produkte sind ab sofort verfügbar.

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