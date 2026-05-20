Bebob erweitert Akku-Adapter-Portfolio

Aufbauend auf dem MLmicro Hot-Swap-Akkus stellt Bebob eine überarbeitete Version des 43-Wh/14,4-V-Modells vor. Die neue Ausführung tauscht das Metallgehäuse gegen ein widerstandsfähiges Verbundmaterial – bei gleicher Leistung, aber reduziertem Gewicht und niedrigerem Preis (UVP: 698 €).

Der MLmicro kombiniert Hot-Swap- und Pufferfunktion mit mehreren Anschlüssen und versorgt gleichzeitig V-Mount-Kameras und Zubehör. Damit eignet er sich besonders für Kameras ohne eigene Stromausgänge, etwa die Fuji Eterna oder die Sony Burano.

Neu im Portfolio sind außerdem Coco-V2BP-U und Coco-A2BP-U (je 328 €): Beide Adapter ermöglichen den Betrieb von BP-U-Kameras – darunter die Blackmagic Pyxis sowie Sony-Camcorder wie der neue Z300 – über Vmicro- respektive Amicro-Akkus. Ein höhenverstellbares Design sorgt für breite Gerätekompatibilität. An Anschlüssen bieten die Modelle je einen USB-C-Ausgang (Quick Charge 4+, 60 W), einen USB-C-Eingang (PD3.0, 36 W), zwei USB-A-Ports (gesamt 15 W) sowie zwei Twist-D-Tap-Ausgänge (10–16,8 V, ungeregelt).

Die Adapter richten sich an Produktionen mit gemischten Kamera-Setups, Rental-Häuser und Crews, die bei langen Drehs maximale Laufzeit benötigen. Alle drei Produkte sind ab sofort verfügbar.