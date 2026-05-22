NEP Mediabank: Norsk Rikstoto vereint Broadcast und OTT auf einer Plattform

Norsk Rikstoto setzt bei der Einführung seines neuen Direct-to-Consumer-Streamingdienstes »Play« auf die bewährte Infrastruktur von NEP Mediabank. Die Media-Asset-Management-Plattform fungiert künftig als einheitlicher Backbone für sämtliche Distributionswege des norwegischen Pferdesport-Veranstalters: lineares Fernsehen, den Eigenkanal Rikstoto Direkte, digitale Plattformen und OTT.

Die Partnerschaft zwischen Rikstoto und NEP besteht seit 2008. Seitdem verwaltet NEP Mediabank Live-Ingest, Langzeitarchivierung und Distribution von tausenden Pferderennen jährlich – als vollständig gemanagter 24/7-Service. Mit der Integration von »Play« entfallen separate Workflows und Datensilos: Live-Inhalte stehen künftig simultan auf allen Kanälen bereit, Rechte, Metadaten, Ergebnisse und Timing-Informationen laufen an einer einzigen Quelle zusammen.

Technisch liefert NEP Mediabank dabei unter anderem automatisierten Ingest und Distribution, KI-gestützte Content-Erstellung durch Verknüpfung von Rennmaterial mit Echtzeit-Wettdaten, einen durchgängigen Untertitelungs Workflow sowie Zugriff auf ein Archiv mit zehntausenden Rennen für Replay und redaktionelle Nutzung.

Für NEP-Key-Account-Manager Marius Borge spiegelt die Entscheidung einen branchenweiten Trend wider: Rechteinhaber setzen zunehmend auf eine einheitliche Medieninfrastruktur, die alle Distributionskanäle aus einer Umgebung heraus bedient – statt parallel betriebener Insellösungen.

Details

NEP Mediabank unterstützt Norsk Rikstoto mit folgenden Leistungen: