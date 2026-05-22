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NEP Mediabank: Norsk Rikstoto vereint Broadcast und OTT auf einer Plattform

Der norwegische Pferdesport-Sender Rikstoto erweitert seine seit 2008 bestehende Partnerschaft mit NEP und macht NEP Mediabank zur zentralen MAM-Infrastruktur für alle Distributionskanäle – inklusive des neuen Streaming-Dienstes »Play«.

Norsk Rikstoto setzt bei der Einführung seines neuen Direct-to-Consumer-Streamingdienstes »Play« auf die bewährte Infrastruktur von NEP Mediabank. Die Media-Asset-Management-Plattform fungiert künftig als einheitlicher Backbone für sämtliche Distributionswege des norwegischen Pferdesport-Veranstalters: lineares Fernsehen, den Eigenkanal Rikstoto Direkte, digitale Plattformen und OTT.

Die Partnerschaft zwischen Rikstoto und NEP besteht seit 2008. Seitdem verwaltet NEP Mediabank Live-Ingest, Langzeitarchivierung und Distribution von tausenden Pferderennen jährlich – als vollständig gemanagter 24/7-Service. Mit der Integration von »Play« entfallen separate Workflows und Datensilos: Live-Inhalte stehen künftig simultan auf allen Kanälen bereit, Rechte, Metadaten, Ergebnisse und Timing-Informationen laufen an einer einzigen Quelle zusammen.

Technisch liefert NEP Mediabank dabei unter anderem automatisierten Ingest und Distribution, KI-gestützte Content-Erstellung durch Verknüpfung von Rennmaterial mit Echtzeit-Wettdaten, einen durchgängigen Untertitelungs Workflow sowie Zugriff auf ein Archiv mit zehntausenden Rennen für Replay und redaktionelle Nutzung.

Für NEP-Key-Account-Manager Marius Borge spiegelt die Entscheidung einen branchenweiten Trend wider: Rechteinhaber setzen zunehmend auf eine einheitliche Medieninfrastruktur, die alle Distributionskanäle aus einer Umgebung heraus bedient – statt parallel betriebener Insellösungen.

Details

NEP Mediabank unterstützt Norsk Rikstoto mit folgenden Leistungen:

  • Zentraler und automatisierter Ingest sowie Distribution: Ein einziger Workflow erfasst Live-Rennen und veröffentlicht die Inhalte gleichzeitig für Broadcast, TV-Kanäle und die OTT-Plattformen, wodurch Doppelarbeit vermieden und die Zeit bis zur Ausstrahlung verkürzt wird.
  • Automatisierte, datengesteuerte Content-Erstellung: NEP Mediabank generiert Inhalte, indem es Live-Rennmaterial mit Echtzeit-Metadaten, Wettdaten und Ergebnissen aus den Systemen von Rikstoto kombiniert.
  • Intelligente Anreicherung mit Metadaten: Ergebnisse, Quoten, Zeitangaben und Renndaten werden bereits bei der Erfassung mit den Inhalten verknüpft, wodurch das Archiv vollständig durchsuchbar wird und personalisiertere On-Demand-Erlebnisse für das OTT-Publikum ermöglicht werden.
  • End-to-End-Workflow für die Untertitelung: Alle Inhalte durchlaufen eine vollständig verwaltete Untertitelungs Pipeline, wobei die fertigen Untertitel direkt in die Plattform eingefügt werden.
  • Umfassende Monetarisierung des Archivs: Rikstotos Bibliothek mit Zehntausenden von Rennen, die über fast zwei Jahrzehnte hinweg aufgebaut wurde, wird zu einem aktiven Inhaltsbestand für die OTT-Plattform, der für Wiederholungen, redaktionelle Zwecke und die Zuschauerbindung zur Verfügung steht.
  • Rund um die Uhr vollständig verwalteter Service: Wie beim bestehenden Rundfunkbetrieb wird die OTT-Umgebung rund um die Uhr vom engagierten Mediabank-Team von NEP besetzt, überwacht und unterstützt, wodurch die Zuverlässigkeit für jedes Rennen an jedem Tag gewährleistet ist.
  • Zukunftssichere Skalierbarkeit: Die Plattform ist darauf ausgelegt, mit den Ambitionen von Rikstoto zu wachsen und unterstützt neue Inhaltsformate, internationale Rennmärkte sowie sich änderndes Zuschauerverhalten, ohne dass ein Plattformwechsel erforderlich ist.
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