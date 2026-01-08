EVS: VIA MAP vereint Newsroom-Workflows in einer Plattform

Schneller auf Breaking News reagieren und Content über verschiedene Plattformen hinweg bereitstellen – mit Lösungen von EVS.

Die moderne Nachrichtenproduktion steht vor der Herausforderung, immer schneller auf Breaking News zu reagieren und Content über verschiedene Plattformen hinweg bereitzustellen.

»Wir sehen, dass traditionelle Newsroom-Architekturen zunehmend an ihre Grenzen stoßen«, sagt Raúl Alba, SVP Market and Solutions (MediaCeption) bei EVS. Ingest, Schnitt, Archivierung, Playout und Distribution laufen oft in getrennten Systemen. »Wenn KI-Tools zum Einsatz kommen, werden sie häufig auf bestehende Strukturen aufgesetzt, statt in den Workflow integriert zu werden«, ergänzt er und betont, dass aus der Sicht von EVS deshalb notwendig sei, Datensilos aufzubrechen, sowie doppelte Asset und eine ineffiziente Suche in unstrukturierten Archiven zu verhindern.

Vom Silo zur vernetzten Plattform

EVS löst diese Probleme, die Kunden haben, mit der Media-Asset-Plattform VIA MAP, die sämtliche Produktionsschritte in einer einzigen Oberfläche vereint – unabhängig davon, ob die Umgebung on-premises, cloudbasiert oder hybrid betrieben wird.

KI als Produktivitätsfaktor

In der VIA MAP-Architektur reichert KI den Content kontinuierlich an: durch Speech-to-Text-Transkription, Gesichts- und Objekterkennung sowie kontextuelle Verschlagwortung. Rohes Videomaterial wird so automatisch in strukturierte, durchsuchbare Medien verwandelt.

Das Beispiel einer Breaking-News-Situation zeigt die Vorteile: Ein Journalist lädt Footage direkt vom Mobilgerät in die Cloud hoch. KI taggt sofort wichtige Momente, während die Redaktion bereits mit der Bearbeitung von Proxy-Files beginnen kann – ohne auf Transfers oder Freigaben warten zu müssen. Sobald die Story veröffentlicht ist, liegt sie bereits mit umfangreichen Metadaten archiviert vor und steht für Wiederverwendung bereit.

Große Broadcaster und Newsroom streben genau solche Workflows an (siehe Meldung), denn sie bieten einen Mehrwert für alle Organisationsebenen.

Story im Fokus

Journalisten können sich auf die Story-Entwicklung konzentrieren, Redaktionsteams sparen täglich mehrere Stunden, die IT-Abteilung gewinnt Planungssicherheit bei Kosten und Infrastruktur, und das Management erhält aussagekräftige Analysen zur Performance-Überwachung.

EVS betont, dass der technologische Fortschritt nicht vom Hype um Cloud oder KI-Chatbots vorangetrieben wird, sondern von effizienten Tools, die nachhaltigen Business-Value schaffen.

Die entscheidende Frage sei nicht, ob Teile des Workflows cloudbasiert laufen, sondern wie Organisationen diese Werkzeuge implementieren, um dauerhafte Performance-Optimierung zu erreichen.

Raúl Alba betont: »Ausgewogene, flexible Architekturen ermöglichen es Produktionen, zu skalieren, remote zusammenzuarbeiten und Innovationen voranzutreiben, ohne den laufenden Betrieb zu stören.«

Hamburg Open

»Während der Hamburg Open wird EVS am 14. und 15. Januar die beschriebene Lösung gemeinsam mit anderen Technologien präsentieren« erläutert Manfred Eisele, VP Sales DACH bei EVS.