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Mavis Camera integriert TAMS für Echtzeit-Cloud-Workflows

Mavis verbindet seine Capture-App mit dem offenen TAMS-Standard. So kann iPhone-Material direkt in einen TAMS-Store hochgeladen werden.

Mavis hat eine Beta-Integration zwischen Mavis Camera und TAMS (Time Addressable Media Store) angekündigt, die Teil des Camera-to-Cloud-Dienstes Mavis C2C ist. Der neue Workflow ermöglicht es, mit dem iPhone aufgenommenes Material in Echtzeit direkt in einen TAMS-Store hochzuladen – als wachsende Datei, die sofort für cloudnative Postproduktions-Workflows nutzbar ist.

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Chunk-basierter Upload statt kontinuierlichem Stream

Der entscheidende Unterschied zum klassischen Streaming liegt im Uploadprinzip: Mavis überträgt Medien nicht als durchgehenden Feed, sondern als diskrete Chunks – progressiv und mit allen notwendigen Timing-Metadaten. Das macht den Workflow robuster gegenüber instabilen Netzwerken und erhält gleichzeitig die Kohärenz der Timeline für nachgelagerte Schnittumgebungen.

Für News- und Event-Produktionen besonders relevant ist die neue »Jump to Live«-Funktion der App: Wenn Uploads durch schlechte Netzwerkbedingungen ins Stocken geraten, kann der Upload-Prozess automatisch zum aktuellsten Material springen. Ältere Segmente werden anschließend nachgeliefert – aktuelle Inhalte kommen also zuerst an.

Externe Quellen und IP-Video eingebunden

Die TAMS-Integration beschränkt sich nicht auf die interne iPhone-Kamera. Über externe Adapter wie das Atomos Ninja Phone oder die Accsoon SeeMo-Serie lassen sich HDMI- und SDI-Quellen einbinden; NDI-Input-Unterstützung ermöglicht zusätzlich die Einspeisung von IP-Video in dieselbe TAMS-Pipeline. Mavis Camera fungiert damit als flexibler Knotenpunkt zwischen mobilen, externen und netzwerkbasierten Produktions-Workflows.

Patrick Holroyd, CEO von Mavis, bilanziert: »Wir demonstrieren einen praktischen Weg, auf dem iPhone aufzunehmen, zeitadressierte Mediensegmente in Echtzeit hochzuladen und redaktionelle Workflows zu unterstützen – ohne traditionelle Streaming-Infrastruktur.«

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