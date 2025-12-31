Mavis Camera 7.4

Neues Film Kit bringt LUT-Workflows und Open Gate auf iPhone und iPad.

Mavis hat die neueste Version seiner professionellen iOS-Kamera-App Mavis Camera (v7.4) vorgestellt. Das große Update umfasst auch die Einführung von Film Kit – ein optionaler In-App-Kauf, der LUT-Workflows und Open-Gate-Aufnahmen für Creator freischaltet, die einen kinematografischeren Look und mehr Flexibilität aus ihrem iPhone oder iPad herausholen möchten.

Im Zentrum von Film Kit steht ein neuer Farb-Workflow: Creator können nun eigene .cube-LUTs importieren und wählen, ob sie einen Look im Sucher als Vorschau sehen möchten (ohne die Aufnahme zu beeinflussen) oder ob die LUT direkt in die finale Datei eingebrannt werden soll.

Dieser Ansatz funktioniert auch bei HDMI-Eingängen in Verbindung mit Atomos Ninja Phone – so lässt sich LUT-bearbeitetes Material von DSLR- oder spiegellosen Kameras sowie der internen iPhone-Kamera in der Vorschau anzeigen oder aufnehmen.

Für schnellere kreative Ergebnisse bringt Film Kit außerdem eine Reihe integrierter Filter-LUTs mit, darunter Bleach Bypass, Bunny, Cinematic, IR, Monochrome und Vintage.

Alle sind darauf ausgelegt, Aufnahmen mit minimalem Aufwand einen filmischen Charakter zu verleihen. Wenn eine Produktion rasch von der Aufnahme zur Distribution übergehen muss, können diese Looks aufgezeichnet und in Workflows wie Live-Streaming oder NDI übernommen werden.

»Mit dieser neuesten Version von Mavis Camera wollten wir kinematografische Entscheidungen vereinfachen«, sagt Patrick Holroyd, CEO von Mavis. »Film Kit gibt Creatorn eine praktische Möglichkeit, den gewünschten Look aufzunehmen – egal ob sie mit einem iPhone, einer DSLR oder einer spiegellosen Kamera drehen – ohne die Produktion zu verlangsamen.«

Um das Farbmanagement weiter zu vereinfachen, führt Mavis Camera v7.4 MLUTs (MavisLUTs) ein – ein neues Format, das mehrere traditionelle LUTs samt zugehöriger Metadaten in einer einzigen Datei bündeln kann. MLUTs sollen Teams helfen, Looks einfacher zu organisieren, besonders bei der Arbeit über verschiedene Farbräume hinweg.

Film Kit bietet zudem die Möglichkeit, Open-Gate-Aufnahmen für unterschiedliche Seitenverhältnisse neu zu kadrieren und auszuliefern. Mavis Camera bietet zwei Open-Gate-Modi: einen für Apple-Log-Workflows und einen für Rec.709, der auf unterstützten Geräten Aufnahmen über 4K-Auflösung ermöglicht. Auch Apple Log 2 wird nun unterstützt, passend zur Ausrichtung von Apples eigenen professionellen Aufnahme-Workflows.

Neben Aufnahme und Farbe stärkt v7.4 die Cloud-Unterstützung durch eine kostenlose AtomosSphere-Camera-to-Cloud-Integration, die progressives Hochladen ins Atomos-Ökosystem für Review, Sharing und Zusammenarbeit ermöglicht.

Eine Reihe kleinerer Verbesserungen rundet das Release ab: neue Weißabgleich-Presets für schnelleres Setup, verbesserte Shutter-Angle-Auswahl mit Einrastfunktion auf gängige Werte (wodurch Standards wie 180° zuverlässiger eingestellt werden können), aktualisierte Übersetzungen (nun vollständig auf Französisch, Spanisch, Chinesisch, Deutsch und Englisch) sowie zahlreiche Bugfixes und Performance-Verbesserungen.

Die Mavis Camera App steht kostenlos im App Store zum Download bereit. Die Film-Kit-Funktionen (einschließlich LUTs, MLUTs und Open Gate) können per einmaligem In-App-Kauf für 9,99 USD freigeschaltet werden.