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Mavis Studio: Neue iPad-App für mobile Live-Produktion

Mavis stellt mit Mavis Studio eine neue Live-Produktions-App für das iPad vor. Die App kombiniert Bildmischung, Grafik, Audio, Recording und Streaming in einer mobilen Lösung und setzt dabei auch auf NDI-Workflows.

Mit Mavis Studio bringt Mavis eine neue Live-Produktions-App für das iPad auf den Markt. Die Anwendung richtet sich an Creator, Broadcaster und Produktionsteams, die professionelle Multi-Kamera-Produktionen mit einem kompakten und vergleichsweise günstigen Setup umsetzen wollen.

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Die App vereint zentrale Funktionen einer Live-Regie in einer Lösung: Multi-Kamera-Switching, Playback, Grafikeinbindung, Audiomischung, Aufzeichnung und Streaming. Mavis positioniert das Produkt damit als mobile Plattform für Live-Video-Workflows.

©MavisEin Fokus liegt auf NDI-basierten Produktionen: Mavis Studio ist laut Hersteller NDI-zertifiziert und unterstützt NDI HX3. Die App kann bis zu vier synchronisierte NDI-Feeds empfangen und zugleich ein NDI-Ausgangssignal bereitstellen. Damit zielt Mavis unter anderem auf Corporate-Produktionen, Vorträge, Podcasts, oder auch Musik-Performances.

Im Zentrum steht ein HD-Bildmischer, der Live-Quellen und interne Zuspieler verarbeitet. Videos, Standbilder sowie HTML5-basierte Grafiken mit Alpha-Unterstützung lassen sich in Produktionen einbinden. Vordefinierte und frei anpassbare Szenenlayouts sollen sowohl einfache Interviews als auch komplexere Produktionen mit mehreren Ebenen ermöglichen.

©MavisAuch die Audiobearbeitung ist integraler Bestandteil der App: Mavis Studio bietet ein 16-Kanal-Audiopult mit Funktionen wie Pan, Gain, EQ, Gruppierung und Master-Ausgang. Für Streaming stehen neben Plattformen wie YouTube, Facebook und Twitch auch RTMP und SRT zur Verfügung.

Die App ist kostenlos im App Store erhältlich. In der freien Version werden die Ausspielwege mit einem Wasserzeichen versehen. Dessen Entfernung kostet 24,99 US-Dollar pro Monat oder 79,99 US-Dollar pro Jahr. Für die Freischaltung von NDI inklusive Entfernung des Wasserzeichens nennt Mavis einen Preis von 39,99 US-Dollar pro Monat oder 129,99 US-Dollar pro Jahr.

 

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