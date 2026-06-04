Matrox Maevex MGX: 4K60 HEVC AV-over-IP mit extrem geringer Bandbreite

Matrox Video hat die Maevex MGX Series angekündigt, eine neue Produktlinie IPMX-fähiger Video-Encoder und -Decoder mit USB-Support. Das Besondere: Die Geräte sollen 4K60-AV-over-IP bei nur einem Zwanzigstel der Bandbreite vergleichbarer ProAV-Codecs übertragen – ohne Abstriche bei Bildqualität oder Latenz.

In der Praxis bedeutet das eine spürbare Entlastung bestehender Netzwerke – insbesondere in 1-GbE-Infrastrukturen, die bei klassischen AV-over-IP-Setups häufig an ihre Grenzen stoßen. Gleichzeitig steigt die mögliche Anzahl paralleler Streams, ohne dass Netzwerk-Upgrades erforderlich werden.

Zwischen kompatiblen Matrox-Geräten im proprietären IQ Mode sinkt die Latenz auf ein Frame. Parallel dazu unterstützt die Serie IPMX, RTSP, MPEG-TS und SRT – ein einzelner Eingang lässt sich gleichzeitig an mehrere Ausgänge und Formate streamen.

Die Serie umfasst Einzel- und Dual-Channel-Modelle: die Encoder Maevex MGX E1 und E2 sowie die Decoder Maevex MGX D1 und D2. Multiview- und Compositing-Funktionen stehen auf dem E2, D1 und D2 zur Verfügung. Über integrierten USB-Support lassen sich Tastatur, Maus und Webcam anschließen, was Remote-Workstation-Zugriff und kollaborative Workflows ermöglicht.

Matrox adressiert mit der MGX-Serie primär Kontrollräume, Enterprise-Videoverteilung, medizinische Umgebungen sowie Unified-Communications-Infrastrukturen.

Die Geräte sind ab sofort weltweit verfügbar.