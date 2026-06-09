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Robustes Outdoor-Patchkabel von Klotz AIS

Klotz AIS präsentiert mit dem CP7ERER1P ein flexibles CAT7 Patchkabel für anspruchsvolle Outdoor- und Live-Anwendungen.

Das neue CP7ERER1P von Klotz AIS ist ein besonders flexibles und zugleich äußerst robustes CAT7 Patchkabel, entwickelt für eine zuverlässige Signalübertragung in anspruchsvollen Outdoor- und Live-Umgebungen.

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Klotz AIS präsentiert mit dem CP7ERER1P ein variables CAT7 Patchkabel für anspruchsvolle Outdoor- und Live-Anwendungen.

Ausgestattet mit dem Neutrik etherCON TOP IP65 CAT6A RJ45 Steckverbinder (NE8MXR-B-TOP) lässt sich das CP7ERER1P durch einfaches Zurückschieben des etherCON-Gehäuses flexibel sowohl für klassische RJ45- als auch für etherCON-Verbindungen konfigurieren.

Damit ist dieses professionelle CAT7-Netzwerkkabel je nach Anwendung als etherCON- oder Standard-RJ45-Kabel einsetzbar und gewährleistet auch in unterschiedlichen Patchfeld- und Netzwerkumgebungen unter rauen Live-Bedingungen eine zuverlässige Signalübertragung.

Dank seines abriebfesten, chemikalienbeständigen und bis -40 °C kälteflexiblen PUR-Außenmantels ist das Kabel ideal für den professionellen Einsatz im Touring- und Eventbereich geeignet.

Das CP7ERER1P unterstützt Übertragungen analoger und digitaler Signale bis zu 600 MHz und erfüllt die Anforderungen der Kategorie 7 gemäß ISO/IEC 61156-6. Es ist geeignet für Bandbreiten bis 10 Gbit/s und Anwendungen der Klassen D, E, EA und F – darunter 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 10GBase-T, Token Ring, FDDI, ISDN, ATM sowie Audio- und Lichtnetzwerke wie Ethersound und DMX-Steuerungen.

Das CP7ERER1P von Klotz AIS ist in zahlreichen praxistauglichen Längen von 0,5 bis 50 Meter erhältlich und eignet sich damit sowohl als kompaktes Patchkabel als auch als klassisches Anschlusskabel.

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