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Equipment

Sony entwickelt Bildsensorblock Rialto 65 für Venice 2

Rialto 65 erweitert die digitale Kinokamera Venice 2 auf das 65-mm-Format und soll im ersten Halbjahr 2027 verfügbar werden.
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Zur Cine Gear Expo in Los Angeles …

Rialto 65 ist ein neuer Bildsensorblock für das 65-mm-Format für die Sony-Kamera Venice 2 und soll in der ersten Hälfte des Jahres 2027 verfügbar werden. Der neue Sensor erweitert die Fähigkeiten der Venice 2-Plattform.

Flexibilität am Set

In Kombination mit bestehenden Venice 2-Kameragehäusen verwandelt Rialto 65 das System effektiv in eine digitale Kinoplattform im 65-mm-Format und bleibt kompatibel mit dem Venice-2-Ökosystem.

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… zeigte Sony den aktuellen Entwicklungsstand …

Der neue Sensorblock kann direkt am Venice 2-Kameragehäuse oder über ein Kabel separat vom Gehäuse montiert werden, ähnlich dem Venice Extension System. Das erlaubt eine größere Mobilität und vielseitige Aufnahmekonfigurationen am Set.

Rialto 65 verfügt über eine etwa 2,2-mal so große lichtempfindliche Fläche wie ein Vollformat-Bildsensor und liefert eine außergewöhnlich geringe Schärfentiefe sowie ein besseres Gefühl für die räumlichen Dimensionen und Größenverhältnisse. Das erlaubt die gleichzeitige Darstellung feiner Charakterdetails und weitläufiger räumlicher Tiefe – typische Stärken des Großformats.

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… des neuen Systems.

Aufnahme in mehreren Auslesemodi

Der neue Sensor wird mit einer Diagonale von ca. 64,60 mm (Breite 53,75 mm, Höhe 35,83 mm) und einem Seitenverhältnis von 3:2 zudem einer der größten der Branche sein. Neben der 9,6K-Aufnahme im 3:2-Open-Gate-Modus unterstützt der neue Sensor die Aufnahme in mehreren Auslesemodi, um die Kompatibilität mit verschiedenen Objektiven im 65-mm-Format zu gewährleisten, darunter auch solche mit engeren Bildkreisen.

KameraRialto 65SonyVenice
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