Sony kündigt Venice Extension System Mini an

Sony schrumpft das Extension System auf die Grundfläche eines Smartphones – und gibt Filmschaffenden damit mehr kreative Freiheit.

Sony baut seine CineAlta-Produktpalette aus und präsentiert mit dem Venice Extension System Mini (CBK-3621XS) ein neues Verlängerungssystem für die digitale Kinokamera Venice 2. Das Venice Extension System Mini erweitert die Einsatzmöglichkeiten: Es trennt den Bildsensorblock vom Kameragehäuse und verbindet es mit einem Kabel.

Das neue Venice Extension System Mini ist mit dem Venice 2 8K-Sensor ausgestattet und wesentlich kleiner als das bestehende Venice Extension System 2. Mit einer Grundfläche von der Größe eines Smartphones und Abmessungen von ca. 64 x 103 x 60 mm (B × H × T) ist das neue System um etwa 70 Prozent kompakter als das aktuelle Verlängerungssystem. Das bietet Filmemachern zusätzliche kreative Freiheit. Das ultrakompakte und dennoch robuste Design macht das Venice Extension System Mini perfekt für Handheld- und extreme Action-Aufnahmen.

Keine Kompromisse bei der Bildqualität

»Ich liebe die Größe des Venice Extension System Mini«, sagt Kameramann Claudio Miranda ASC, der das System als einer der ersten in der Welt eingesetzt hat.

»Ich finde es toll, dass man sie überall aufstellen kann, wie einen Formel-1-Rennwagen, wenn man Rennen fährt. Man hat die volle Auflösung einer echten Kinokamera. Es ist schön, diese Flexibilität zu haben, ohne Kompromisse bei der Bildqualität eingehen zu müssen.« Auch Kamerafrau Kate Reid BSC hat die Arbeit mit dem neuen Kamerasystem genossen: »An dem Tag, an dem ich die Kamera bei One Stop sah, wo wir uns vorbereiteten, fühlte ich mich wirklich wohl. Diese Kamera kann man wie eine Mittelformatkamera bedienen und so aus der Hüfte heraus drehen.«

Das neue Venice Extension System Mini baut auf dem Erfolg des aktuellen Extension Systems CBK-3620XS auf und bietet mehr Flexibilität ohne Kompromisse bei der Bildqualität. Das Extension System Mini verfügt über ein kundenspezifisches Drop-in-ND-Patronensystem mit neun Glas-Neutraldichtefiltern (ND), darunter ein klarer ND-Filter, der speziell für die Venice 2 entwickelt wurde.

Einfache Montage und einfaches Rigging

Das Venice Extension System Mini bietet auch Designverbesserungen für einfache Montage und einfaches Rigging. So ist das Verbindungskabel zwischen dem Venice Extension System Mini und dem Venice 2 Kameragehäuse dünner und flexibler und kann beim Rigging abgenommen werden. Außerdem verfügt es über einfach zu bedienende Befestigungspunkte für Zubehör.

So lassen sich beispielsweise mehrere Einheiten des neuen Venice Extension System Mini nebeneinander verwenden, um stereoskopische Bilder zu erstellen, die dem menschlichen Sehvermögen mit einem Achsabstand von 64 mm entsprechen (durchschnittlicher menschlicher Augenabstand). Das Venice Extension System Mini kann auch für die Erstellung von VR-Inhalten und VFX-Platten in Arrays verwendet werden.

»Mit Cinema Line hat sich Sony verpflichtet, eine Reihe von leistungsstarken Kreativwerkzeugen zu entwickeln, die Emotionen in jedem Bild einfangen und die wahre Kraft des visuellen Storytellings in allen Bereichen der Inhaltserstellung entfesseln«, sagt Sebastian Leske, Head of Business Development, Cinema Line bei Sony.

Preis und Verfügbarkeit

Das Venice Extension System Mini CBK-3621XS wird auf der NAB in Las Vegas vorgestellt. Der voraussichtliche UVP wird bei 25.000 Euro liegen.

Das Venice Extension System Mini CBK-3621XS, das 12 m lange Kabel für das Venice Extension System Mini CBK-12C3621 und das ND-Filter-Kit CBK-ND1K werden ab Juli 2025 erhältlich sein.

Eckdaten Venice Extension System Mini

Hochwertige Bildqualität

Der gleiche 8,6K-Vollformat-CMOS-Sensor wie in der Venice 2 8K ist bereits eingebaut, so dass die Sensorblöcke nicht ausgetauscht werden müssen.

Kompatibel mit den Modellen Venice 2 6K und 8K.

Venice 2 6K-Benutzer können mit diesem System in 8K-Auflösung aufnehmen (Erfordert eine kostenlose Aktualisierung der Venice 2-Systemsoftware.

Enthält neun Drop-in ND-Filter, einschließlich eines klaren ND-Filters, deren individuelle Dichte von der Venice 2 Kamera automatisch erkannt wird.

Mobilität und Flexibilität

Eine kompakte Bauweise mit etwa 70 Prozent weniger Volumen als bei bestehenden Modellen (BK-3620XS).

Abmessungen der Haupteinheit: 63,9 mm × 103,2 mm × 60,2 mm (B × H × T).

Gewicht: ca. 0,54 kg mit E-Mount, 1,05 kg mit PL-Mount-Adapter (Ohne Kabelabschnitt).

Wenn zwei Geräte nebeneinander platziert werden, beträgt der Abstand zwischen zwei Sensoren etwa 64 mm (nur E-Mount-Konfiguration), was dem durchschnittlichen Augenabstand des Menschen entspricht.

Neues 4,5 m langes Kabel mit 7,6 mm Durchmesser (3,3 mm dünner als Kabel des bisherigen Modells

Optionales 12-Meter-Kabel „CBK-12C3621“ für weitere Entfernungen zwischen Venice 2 und Kamerakopf erhältlich.

Das abnehmbare Kabel erleichtert die Installation des Kamerakopfes bei beengten Platzverhältnissen.

Erweiterungsmöglichkeiten

Das neue System ist mit E-Mount-Objektiven und PL-Mount-Objektiven über den mitgelieferten Adapter kompatibel. Dieser Adapter enthält auch einen Anschluss für die Eingabe von Objektiv-Metadaten.

15 strategisch günstig platzierte Befestigungspunkte.

Zwei zuweisbare Tasten für anpassbare Funktionen wie Aufnahmestart und Umschalten der Falschfarbenanzeige.

3-poliger Fischer-Ausgang für den einfachen Anschluss von Zubehör.

Optionales Zubehör