Adobe: KI-Updates für den gesamten Produktions-Workflow

Im Zentrum der Adobe Updates steht die Optimierung wiederkehrender Arbeitsschritte – von der Bildauswahl über Video-Editing und Compositing bis zur Vektorerstellung.

Premiere Pro bekommt unter anderem Global Audio Mute für appweites Stummschalten per Klick, Marker Search zur projektübergreifenden Suche sowie Single Word Captioning für präzisere Untertitelbearbeitung. Neue Effekte wie Channel Blur, Gradient und Noise FX sowie 3D-Transitions ergänzen den Werkzeugkasten. Die Integration von Adobe Stock und Firefly Boards ermöglicht künftig das Lizenzieren und Übernehmen von Assets direkt aus der Anwendung heraus.

Überblick Premiere Pro

Global Audio Mute schaltet den Ton in der gesamten Anwendung mit nur einem Klick stumm.

schaltet den Ton in der gesamten Anwendung mit nur einem Klick stumm. Marker Search ermöglicht die Suche nach Markierungen anhand von Farbe oder Name über alle geöffneten Projekte hinweg.

ermöglicht die Suche nach Markierungen anhand von Farbe oder Name über alle geöffneten Projekte hinweg. Die neue Funktion Single Word Captioning ermöglicht eine präzisere Bearbeitung von Untertiteln auf Wortebene, ohne den übergeordneten Untertitelblock zu beeinträchtigen.

ermöglicht eine präzisere Bearbeitung von Untertiteln auf Wortebene, ohne den übergeordneten Untertitelblock zu beeinträchtigen. Mit den neuen Effekten Channel Blur , Gradient und Noise FX ist es möglich, präzise Compositings zu erstellen oder organische, animierte Texturen direkt in der Timeline hinzuzufügen.

Die neuen 3D Spinback- und Slide-Transitions sorgen für dynamische Bewegungen mit professionellen Easing-Steuerungen, die direkt in den Bearbeitungsworkflow integriert sind.

und sorgen für dynamische Bewegungen mit professionellen Easing-Steuerungen, die direkt in den Bearbeitungsworkflow integriert sind. Die Integration von Adobe Stock und Firefly wird weiter ausgebaut, sodass Assets direkt innerhalb der Anwendung gefunden, lizenziert und in Projekte übernommen werden können.

After Effects ersetzt den bisherigen Roto Brush durch Object Matte – vier KI-gestützte Werkzeuge für präziseres Rotoskopieren. Die 3D-Funktionen werden mit Displacement Maps, Depth-of-Field-Effekten und Scripting-APIs für parametrische Meshes deutlich ausgebaut. SVG-Dateien lassen sich künftig direkt als bearbeitbare Shape-Layer importieren.

Überblick After Effects

Die Funktion Object Matte in After Effects revolutioniert das Rotoskopieren mit vier KI-gestützten Werkzeugen: Object Selection, Quick Selection, Selection Brush und Refine Edge. Damit ersetzt es den ausschließlich pinselbasierten Roto Brush durch die gleiche KI-Präzision, die bereits in Premiere verfügbar ist.

Auch die 3D-Funktionen in After Effects erhalten ein umfangreiches Upgrade und bringen Motion-Design-Workflows näher an eine vollständige 3D-Produktion heran. Sie können nun mit Displacement Maps echte Oberflächentiefe erzeugen, filmische Depth-of-Field-Effekte auf Modelle, Meshes, Text- und Formebenen anwenden sowie über Scripting-APIs für parametrische Meshes komplexe Szenen noch präziser steuern.

Photoshop erhält mit Reflection Removal eine Funktion zur automatischen Erkennung und Entfernung von Glasspiegelungen. Das Entfernen-Werkzeug kann künftig auch offline auf ein lokal ausgeführtes generatives KI-Modell zugreifen.

Lightroom erhält mit Assisted Culling ab sofort ein allgemein verfügbares Werkzeug zur effizienteren Bildauswahl, inklusive Gesichtsansicht und anpassbaren Filtern. Die neue Funktion Photo to Video verwandelt Einzelbilder in B-Roll-Material oder Reels – angetrieben von Firefly und Google Veo.

Hinzu kommt AI Sharpen, das das Noise-Aware-Sharpen-Modell von Topaz Labs direkt in Lightroom integriert. Außerdem werden jetzt alle Sony-Raw-Formate der Sony a7R VI in Lightroom, Lightroom Classic und Adobe Camera Raw unterstützt.

Illustrator ergänzt sein Angebot mit Concept to Vector: Skizzen oder einfache Ausgangsbilder werden damit direkt in bearbeitbare Vektorgrafiken umgewandelt – wahlweise in mehreren Stilvarianten.

Die neuen Funktionen werden schrittweise für Creative-Cloud-Abonnenten ausgerollt.