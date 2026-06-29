Calibrite Display Plus HL: Erstes Apple-zertifiziertes Colorimeter für Hardware-Kalibrierung

Das Display Plus HL hat die offizielle Apple-Zulassung für die Nutzung mit Apples integriertem Display-Kalibrierungssystem erhalten hat. Das Gerät ist damit das erste Colorimeter überhaupt, das diese Auszeichnung trägt.

Die Zulassung erlaubt die Kalibrierung auf Hardware-Ebene für Apple Studio Display, Pro Display XDR sowie unterstützte MacBook-Pro-Modelle – direkt innerhalb des nativen MacOS-Kalibrierungs-Workflows. Der entscheidende Unterschied zu profilbasierten Lösungen: Apples System schreibt die Einstellungen für Weißpunkt, Luminanz und Farbgenauigkeit direkt ins Display, anstatt sie darüberzulegen. Eine einzelne Kalibrierungssitzung aktualisiert dabei alle Referenzmodi gleichzeitig und deckt den gesamten Helligkeitsbereich von SDR bis HDR mit bis zu 2.000 Nits ab.

Diese Präzision auf Hardware-Ebene war bislang professionellen Spektroradiometern vorbehalten. Das Display Plus HL adressiert das direkt: Statt mehrerer tausend Euro kostet es 339 Euro, bis Ende Juni 2026 sogar nur 269 Euro.

Das Gerät unterstützt außerdem Apples neuen Farbstandard CMF 2026 – Apples Color Matching Function der nächsten Generation, die über den veralteten CIE-1931-Standard hinausgeht. Für Anwender, die einen vollständigen Farbmanagement-Workflow benötigen, lässt sich das Display Plus HL mit der Calibrite Profiler Software für ICC-Profilierung, Validierung und Reporting kombinieren.

Das Calibrite Display Plus HL ist ab sofort erhältlich.

Unterstützte Displays