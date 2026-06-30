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Insta360 Luna Ultra: Leica-Kamera mit Gimbal für mobile Filmemacher

Insta360 und Leica präsentieren die Luna Ultra – eine Gimbal-Kamera mit 1"-Sensor, 8K-Auflösung und KI-gestütztem Tracking, die professionelle Bildqualität in ein kompaktes, alltagstaugliches Gehäuse packt.
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Insta360 und Leica präsentieren die Luna Ultra.

Insta360 betritt mit der Luna Ultra ein neues Produktsegment: Die Gimbal-Kamera entstand in enger Zusammenarbeit mit Leica und vereint optisches Erbe mit moderner KI-Bildverarbeitung.

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Kamera Body.

Die Luna Ultra verfügt über ein Leica Summicron-Objektiv in Kombination mit einem 8K 1″-Sensor für hochauflösende Video- und Fotoaufnahmen sowie über ein zusätzliches Teleobjektivsystem mit 1/1,3″-Sensor und f/2,0-Blende. Dadurch entstehen natürliche Bokeh-Effekte über fünf Brennweiten hinweg mit bis zu 12× Zoom, inklusive 6× verlustfreiem Zoom.

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Abnehmbares Display.

Zu den Videofunktionen gehören 8K 30 fps Aufnahmen mit Dolby Vision Video sowie Unterstützung für 10-Bit-I-Log-Aufnahmen für mehr Farbinformationen und größere Flexibilität in der Postproduktion. Mit bis zu 14 Blendenstufen Dynamikumfang bewahrt das System einen besonders hohen Detailgrad in Licht- und Schattenbereichen. Fotografisch unterstützt die Luna Ultra 37 MP UltraPhotos sowie 200 MP Landschaftspanorama-Aufnahmen.

Die Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen wird durch den PureVideo-Modus verbessert, der Rauschen reduziert und Helligkeit sowie Detailgrad bei bis zu 4K 60 fps optimiert. Darüber hinaus verfügt die Luna Ultra über einen Dreifach-KI-Chip für fortschrittliche Bildverarbeitung und eine insgesamt bessere Performance.

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Die Unterseite mit Ladebuchse.

Das Gehäuse wiegt knapp über 200 g. Highlight ist ein abnehmbares 2″-OLED-Touchscreen-Display, das per HD-Übertragung bis 20 Meter als Remote-Monitor fungiert – laut Insta360 ein Branchennovum. Die 3-Achs-Stabilisierung arbeitet mit elektronischer Bildstabilisierung zusammen; Deep Track 5.0 ermöglicht automatisches Subject-Tracking inklusive Gruppen- und Zoom-Tracking sowie Smart Framing.

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Rückfront.

Für professionelle Workflows unterstützt die Luna Ultra ACES, Leica-Farbprofile (Natural, Vivid, Chrome), eingebauten Timecode für Multi-Kamera-Synchronisation und direkte Kompatibilität mit Final Cut Pro und Adobe Premiere Pro. Insta360-Mic-Systeme lassen sich ebenfalls direkt anschließen.

Der interne Speicher beträgt 47 GB, per microSD sind bis zu 1 TB möglich; die 1550-mAh-Batterie hält rund vier Stunden und lädt in 23 Minuten auf 80 %.

Die Luna Ultra ist mit dem Standard Bundle für 729 Euro, mit dem Creator Bundle für 929 Euro verfügbar.

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