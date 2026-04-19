DJI mit neuer kompakter Gimbal-Kamera

Die Osmo Pocket 4 liefert Aufnahmen in bis zu 4K/240fps und klarere Bilder bei schlechten Lichtverhältnissen. Sie sorgt mit einem Dynamikumfang von 14 Blendenstufen und 10-Bit D-Log für eine kinoreife Bildtiefe.

Aufnahmefunktionen

Die Drei‑Achsen-Stabilisierung unterstützt stabile Aufnahmen auch während des Gehens. Mehrere Gimbal-Modi ermöglichen flüssige und geschmeidige Kamerabewegungen. Mit ActiveTrack 7.0 können Motive selbst bei 4-fach-Zoom verfolgt werden. Tracking-Modi wie Spotlight Follow und Dynamic Framing erleichtern cineastische Einhandaufnahmen erheblich.

Die Funktion »Motivverfolgung mit Fixierung« verfolgt automatisch das gewählte Motiv. Alternativ hebt die Funktion »Priorität des registrierten Motivs« die Fokussierung auf ein zuvor registriertes Motiv heraus. QuickShots können per Gestensteuerung aufgenommen werden: Zeigen Nutzer:innen beispielsweise ihre Handfläche wird ActiveTrack aktiviert, während das Zeigen des Peace-Zeichens („V“-Geste) ein Foto aufnimmt oder die Aufnahme startet und stoppt.

Intuitive Benutzung

Neue, leicht verständliche Funktionen, vereinfachen den kreativen Prozess. So startete das Drehen des Displays eine Aufnahme. Unterhalb des Displays befindet sich eine Taste, mit der zwischen 1x und 2x Zoom gewechselt oder direkt auf 4x Zoom gesprungen werden kann. Über eine zweite Taste werden benutzerdefinierbare Voreinstellungen abgerufen. Der neue 5D-Joystick ermöglicht es, die Kamera zurückzuschwenken, den Gimbal neu zu zentrieren und die Kamera umzudrehen. Mit 107 GB internem Speicher können Kreative mehr Aufnahmen machen und bis zu 800 MB/s Material ganz einfach ohne Speicherkarte übertragen.

Weitere Funktionen:

Im Videomodus können die Verschlusszeiten angepasst werden, um eine Bewegungsunschärfe zu erzeugen und Bewegungsspuren einzufangen.

Filmlook bietet eine Reihe von Looks, um Aufnahmen in klassischen Stilen zu gestalten.

Die Funktion In-Kamera-Verschönern passt die Hautglätte, Helligkeit und den Hautton an, um einen natürlichen Look zu erzielen.

Ein ansteckbares Fülllicht hilft, mittels drei Helligkeits- sowie Farbtemperatureinstellungen Aufnahmen bei schlechtem Licht oder Gegenlicht zu verbessern.

In nur 18 Minuten kann der Akku von 0 auf 80 Prozent für eine Aufnahmezeit bis zu drei Stunden aufgeladen werden. Bei voller Ladung sind Aufnahmen in 1080p/24fps in bis zu 240 Minuten möglich.

Kompatibel mit dem Osmo Audio Ökosystem

Die Osmo Pocket 4 nimmt sowohl Stimmen als auch Umgebungsgeräusche über ein Mikrofon-Array auf. Die direkte Verbindung zu DJI Mic Sendern ermöglicht 4-Kanal-Audioaufnahmen. Unterstützte DJI Mic Sender sind Mic 2, Mic 3 und Mic Mini (jeweils separat erhältlich oder in ausgewählten Combos enthalten).

Preis und Verfügbarkeit

Osmo Pocket 4 wird in drei Zubehör-Paketen angeboten:

Standard Combo mit einem USB-C-auf-USB-C-PD-Kabel (USB 3.1), der Gimbal-Klemme, dem DJI Armband, dem Griff mit 1/4″-Gewinde und dem Tragebeutel. Preis: 499 €.

mit einem USB-C-auf-USB-C-PD-Kabel (USB 3.1), der Gimbal-Klemme, dem DJI Armband, dem Griff mit 1/4″-Gewinde und dem Tragebeutel. Preis: 499 €. Die Creator Combo erweitert die Standard Combo um das Osmo Pocket 3 Weitwinkelobjektiv, den DJI Mic 3 Sender, den DJI Mic 3 Magnetclip, zwei DJI Mic 3 Windschutze, den DJI Mic 3 Magnet, das DJI Mic 3 magnetische Ladekabel für den Sender, das Osmo Pocket 4 Fülllicht, das Osmo Mini-Stativ und eine Tragetasche. Preis 619 €.

erweitert die Standard Combo um das Osmo Pocket 3 Weitwinkelobjektiv, den DJI Mic 3 Sender, den DJI Mic 3 Magnetclip, zwei DJI Mic 3 Windschutze, den DJI Mic 3 Magnet, das DJI Mic 3 magnetische Ladekabel für den Sender, das Osmo Pocket 4 Fülllicht, das Osmo Mini-Stativ und eine Tragetasche. Preis 619 €. Essential Combo mit einem USB-C-auf-USB-C-PD-Kabel (USB 3.1), einem Osmo Pocket 4 Griff mit 1/4″-Gewinde und einem Tragebeutel. Preis: 479 €.

Zusätzlich werden weitere Zubehöre wie Filter und ein Akkugriff angeboten. Osmo Pocket 4 ist ab dem 22. April im Handel und kann über store.dji.com und autorisierte Handelspartner bestellt werden. Schutzpakete über ein oder zwei Jahren können vereinbart werden.

Hinweis: Die genannten Funktionen stehen nicht in allen Modi zur Verfügung.