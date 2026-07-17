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Robustes 12-Kanal AES/EBU Multicore für Touring und Events

Mit dem neuen K12RM erweitert Klotz sein Portfolio um ein hochwertiges 12-kanaliges Digital-Multicore für professionelle Audioanwendungen.

Entwickelt für den anspruchsvollen Einsatz im Touring-, Broadcast- und Veranstaltungsbereich, vereint das System von Klotz maximale Betriebssicherheit mit hoher Flexibilität und zuverlässiger Signalübertragung für digitale wie analoge Audiosignale.

Das K12RM basiert auf dem bewährten OmniLive Multicore-Kabel mit einer Impedanz von 110 Ω und eignet sich sowohl für AES/EBU- als auch für analoge Audioanwendungen. Dank seines hochwertigen Kabelaufbaus und der effektiven Schirmung gewährleistet es eine störungsfreie Signalübertragung auch unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen.

Ausgestattet mit zwei robusten RMP 37p Rundsteckverbindern mit vergoldeten Male- und Female-Kontakten bietet das System eine langlebige und zuverlässige Verbindung. Die Steckverbinder sind für mehr als 2.000 Steckzyklen ausgelegt und gewährleisten auch bei häufigem Auf- und Abbau dauerhaft eine hohe Kontaktqualität. Schutzkappen an beiden Kabelenden schützen die Kontakte zuverlässig während Transport und Lagerung.

Im gesteckten Zustand sowie mit geschlossenen Schutzkappen erreicht das System die Schutzklasse IP67 und ist damit optimal gegen Staub, Feuchtigkeit und andere Umwelteinflüsse geschützt. Die robuste ZEP-Kunststoff-Zugentlastung sorgt zusätzlich für eine hohe mechanische Belastbarkeit im täglichen Einsatz.

Dank seiner Kompatibilität mit LK-, Tourline- und CIRLK-Steckverbindern sowie weiteren Systemen nach MIL-C-5015-Standard lässt sich das K12RM problemlos in bestehende Infrastrukturen integrieren und bietet maximale Flexibilität bei Neuinstallationen und Systemerweiterungen.

Mit dem K12RM richtet sich Klotz an professionelle Anwender, die eine robuste, langlebige und kompatible Multicore-Lösung für hochwertige Audioübertragungen in Live-, Touring- und Broadcast-Anwendungen suchen.

KabelKlotz AIS
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