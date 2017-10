IBC2017-Video: Newtek NDI-Camera und -Konverter

Newtek stellt mit der NDSI HX eine eigene PTZ-Kamera vor, die über integrierte NDI-Funktionalität verfügt. Eine weitere Neuheit ist der NDI-Konverter Connect Spark. Will Waters stellt die neuen Produkte im Video vor.

<br />



NDI Camera NDSI HX

Newtek stellt mit der NDSI HX eine eigene PTZ-Kamera vor, die über integrierte NDI-Funktionalität verfügt. Sie lässt sich also direkt mit nur einem Ethernet-Kabel in IP-Netzwerke integrieren, unterstützt 1080p60 Video (3G) und lässt sich fernsteuern.

Die neue NDI-Kamera bietet laut Hersteller neben hoher Bild- und Tonqualität auchPTZ-Steuerung und Tally-Support und sie lässt sich mit einem einzigen Ethernet-Kabel anschließen — auch die Spannungsversorgung kann über dieses eine Kabel erfolgen, wenn das jeweilige Netzwerk Power over Ethernet (PoE) erlaubt.

Aber auch klassische Videoschnittstellen bringt die Kamera mit: HDMI und SDI (bis 3G) sind an Bord.

Ist die NDI HX einmal ins Netzwerk eingebunden, kann sie dank der NDI-Funktionalität Videos direkt via IP-Verbindung an alle NDI-kompatiblen Geräte innerhalb des Netzwerks abgeben: etwa an LiveStream Studio, SplitmediaLabs XSplit, Streamstar, OBS Studio, StudioCoast vMix, Telestream Wirecast, NewTek TriCaster und viele weitere. Ein Playback-Plugin für Adobes Creative Cloud für NDI gibt es ebenfalls.

Connect Spark

Connect Spark einen Konverter an, der SDI- oder HDMI- in NDI-Signale umwandelt. Er kann kabelgebunden oder wireless genutzt werden und auch selbst aufzeichnen.

Der neue IP-Video-Konverter Connect Spark von Newtek arbeitet mit allen NDI-kompatiblen Endgeräten und Applikationen zusammen — wireless oder kabelgebunden — und unterstützt zahlreiche Live-Produktions-Systeme.

Der NewTek Connect Spark Konverter beherrscht 3G SDI– oder HDMI-Konvertierung in Auflösungen bis zu 1080p60 mit Loop Through. Zusätzlich bieten die Konverter Tally-Support und können MP4-Files auf SD-Karten oder USB-Laufwerke aufzeichnen. Die Aufzeichnung wird dabei via Webinterface gestartet.