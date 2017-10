IBC2017-Video: Asset Management und Cloud-Funktionalität von Avid

Im Video stellt Christel Jaekel wichtige Neuerungen von Avid vor und erläutert einen Proof-of-Concept, der die damit möglichen praktischen Einsatzgebiete dieser Neuerungen zeigt.

Christel Jaekel, Solutions Design Manager bei Avid, gibt im Video einen Überblick wichtiger IBC-Neuheiten des Herstellers — mit dem Schwerpunkt Asset Management und Cloud.

Eine wichtige Rolle spielte bei Avid während der IBC2017 das neue MediaCentral Cloud UX. Darunter versteht der Hersteller ein einfach zu bedienendes, aufgabenorientiertes grafisches User-Interface, das mit praktisch jedem Betriebssystem oder mobilen Gerät funktioniert. Darüber kann jeder, der mit der Plattform verbunden ist, ganz einfach und ortsunabhängig mit anderen Teammitglieder zusammenarbeiten — so zumindest die Theorie. Über ein integriertes UX-Panel innerhalb der Media-Composer-Oberfläche, können Anwender Content aus MediaCentral per Drag-and-Drop direkt in ein Projekt, eine Bin oder eine Sequenz im Media Composer übertragen.

Zweifellos eine der wichtigsten Neuerungen, die Avid zur IBC2017 vorstellte, ist auch die Media Production Suite. Diese erweitert die MediaCentral-Plattform um Funktionalität, die Avid bisher in Interplay gebündelt hat. Die Media Production Suite ist sozusagen »Interplay ohne Interplay« und integriert große Teile von dessen Funktionalität in MediaCentral: Asset Management, Orchestration, Scheduling, Automation, Analyse.

Einzelne Module stellen die jeweils gewünschten Funktionsbereich innerhalb von MediaCentral zur Verfügung. Dabei soll Media Production Suite breit skalierbar sein, vom relativ preisgünstigen Einsteigersystem bis zur sehr umfassenden Lösung für große Infrastrukturen.





Weiteres wichtiges und übergreifendes Thema bei Avid war Cloud-Funktionalität. »The journey to the cloud has begun for most of our customers«, sagt Avid-Chef Louis Hernandez zu diesem Thema.

Die meisten Avid-Kunden befinden sich demnach auf dem Weg in die Cloud — sie sind dabei nur unterschiedlich weit fortgeschritten. Cloud-Partner von Avid ist Microsoft: alle Cloud-Lösungen von Avid nutzen Azure von Microsoft.

Was Avid unter diesem Aspekt anzubieten hat, sind unterschiedliche Herangehensweisen, die für die unterschiedlichen Anforderungen der Kunden eine jeweils passende Lösung anbieten sollen.

Zwei Beispiele erklären das: Media Composer Cloud VM ist eine Lösung, bei der man sozusagen einen Composer nutzt, der in der Cloud läuft — als virtualisierte Maschine. Media Composer Remote hingegen ist eine Lösung, bei der man den Composer auf dem eigenen Rechner installiert hat und nutzt, aber das gesamte Material mit dem man arbeitet und das man mit diesem Composer nutzt, befindet sich in der Cloud. Das sind zwei der Ansätze, die Avid anbietet und verfolgt.

Weitere Infos zu Media Composer Cloud

Media Composer Cloud VM: Ermöglicht vor Ort den virtuellen Zugang zum Media Composer über eine Workstation, einen Laptop oder ein Tablet via Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung. Media Composer Cloud VM bietet den vollständigen Funktionsumfang des Media Composers für mehrere Clients an einem Standort über einen einzigen Server.

Media Composer Cloud Remote: Erlaubt Nutzern, lokalen und Remote-Content in der gleichen Timeline auf dem Media Composer zu mischen. Damit bietet der Media Composer Cloud Remote das Beste aus zwei Welten: Sowohl die Möglichkeit, jeglichen Inhalt von Browsern und von MediaCentral in den Media Composer zu streamen, als auch den Zugriff auf lokal abgelegte Daten. Lokaler Content kann automatisch im Hintergrund in MediaCentral hochgeladen werden, sodass fertige Projekte innerhalb kürzester Zeit veröffentlicht werden können.

Weitere Infos zu Azure-Lösungen

MediaCentral Archive für Azure: Das für Microsoft Azure zertifizierte Media-Asset-Management-System kann flexibel konfiguriert werden, um als cloud-basiertes Archiv für Nachrichtenredaktionen und Postproduktionshäuser zu fungieren. Dabei kann es den gesamten Content-Lifecycle verwalten und bietet einfachen Medienzugriff und -abruf über verschiedene Speichermedien hinweg.

MediaCentral Newsroom für Azure: Das Newsroom-System kann von Nachrichtenredaktionen in der Cloud zum Erstellen kompletter Stories sowie für die Verwaltung von Ablaufplänen genutzt werden. Es bietet hierbei eine optimierte Workflow-Effizienz, um Nachrichten noch schneller über verschiedene Broadcasting- und digitale Outlets zu versenden.

Avid demonstrierte auch seine integrierten Microsoft Cognitive Services. Diese wenden neueste Machine-Learning-Algorithmen auf Content-Bibliotheken an und erlauben ein differenziertes Suchen in großen, vielschichtigen Medienbibliotheken für jeden Anwender von MediaCentral.