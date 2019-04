NAB2019: How we do it

Im Rahmen der NAB2019 berichtet film-tv-video.de zum 19. Mal von dieser Broadcast-Messe aus Las Vegas — aber in jedem Jahr ändern sich das eingesetzte Equipment und der Workflow in einigen Aspekten. Der folgende Text gibt einen kurzen, aktuellen Einblick in die Abläufe und die dieses mal genutzte Hard- und Software.

Ein zweiköpfiges Team aus Christine Gebhard und dem VJ Felix Holderer ist während der NAB2019 für film-tv-video.de im Rahmen der Messe unterwegs, um Infos und Bilder bei Pressekonferenzen und an den Messeständen zu sammeln. Im Backoffice ist Gerd Voigt-Müller aktiv, und während der Messe verstärkt Michael Dalock-Schmidt wieder das Team von film-tv-video.de.

Die Videos, Fotos und Infos müssen aufbereitet, zu NAB2019-News kombiniert und in die Website film-tv-video.de eingepflegt werden. Das passiert teilweise in Las Vegas und teilweise in Deutschland. Ganz grundsätzlich betrachtet, hat sich das gegenüber früheren Jahren nicht verändert. Im Detail aber hat sich doch wieder einiges getan: So waren wir zwar schon bei der IBC2018 UHD-fähig, nun nutzen wir dafür aber teilweise ganz neues, teilweise weiter optimiertes Equipment.

Was Sie sehen

Auf der Startseite von film-tv-video.de sehen Sie immer die aktuellsten, zuletzt ergänzten Meldungen. Alternativ können sie die NAB2019-News auch als Liste anzeigen lassen, indem Sie direkt auf die entsprechende Seite gehen oder die Messe-News über die Navigation am oberen Seitenrand aufrufen. Alle NAB2019-News werden in Kurzform auch auf den Social-Media-Kanälen von film-tv-video.de bei Twitter und Facebook veröffentlicht. Die Videos werden auf film-tv-video.de in Artikel eingebettet, sie stehen aber auch auf unserem Youtube-Kanal zur Verfügung.

How we do it: Grundlegendes Setup

Die meisten Meldungen bestehen aus Text und Fotos. Dafür reichen klassische Utensilien wie verschiedene Fotoapparate und Laptops aus: Wir laden die Texte und Bilder dann entsprechend in unser Content-Management hoch.

Einige Meldungen enthalten zusätzlich auch Videos. Die drehen wir vor Ort und einige davon werden sofort nachbearbeitet und noch während der Messe veröffentlicht. Der Rest wird nachträglich geschnitten und nach der Messe publiziert. Beim Equipment und den Workflows im Videobereich gibt es praktisch bei jeder Messe kleinere oder größere Änderungen.

Die meisten NAB2019-Videos drehen wir mit einer Kamera des Typs X-T3 von Fujifilm. Das ist eine spiegellose Systemkamera, die umfangreiche Videofunktionen an Bord hat. Gedreht wird in UHD-Auflösung (mehr dazu weiter unten). Der Schnitt und die Nachbearbeitung des gedrehten Materials erfolgen im Normalfall mit Adobe Premiere Pro CC2019 auf einem Dell-Laptop (Modell: Precision 7530).

Für weitere, spontanere Videos im Rahmen der NAB2019-News nutzen wir zusätzlich eine Fujifilm-Kamera des Typs X-E3 mit Videofunktion (mehr dazu weiter unten).

Um auch in puncto Postproduction flexibler sein zu können, nutzen wir auch ein iPad Pro mit der Schnitt-App Adobe Rush CC (mehr dazu weiter unten). Damit können wir ohne große Laptop-Schlepperei auch schon tagsüber auf dem Messegelände schneiden und Videoclips hochladen.

