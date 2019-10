IBC2019: Rohde & Schwarz zu Virtualisierung und IP-Transformation

Im Video erläutert Hannes Strobel, wie Rohde & Schwarz mit Virtualisierung, IP-Transformation und Cloud-Computing umgeht.

Die Medienwelt wandelt sich, und mit ihr auch ein Anbieter wie Rohde & Schwarz, der längst nicht mehr ausschließlich Hardware, sondern zunehmend Softwarelösungen entwickelt.

Hannes Strobel erläutert im Video, dass Rohde & Schwarz seine Produkte mittlerweile so entwickle, dass die Signalverarbeitung auf Software basiere, sodass die jeweiligen Lösungen wahlweise in der Cloud, aber auch mit Standard-IT-Hardware genutzt werden könnten.

Für einen Anbieter wie Rohde & Schwarz gehöre die software-basierte Entwicklung neuer Produkte zum Handwerkszeug. Man wisse, was es bedeute, die eigenen Lösungen in einer Public Cloud, etwa Amazon AWS oder Microsoft Azure anzubieten, aber auch, was notwendig sei, um die Lösungen in Private Clouds bei Kunden on premise zu betreiben.

Dabei stünden auch Sicherheitsfragen im Fokus, sagt Strobel. Um Cyber Security frühzeitig in der Planung berücksichtigen zu können, habe Rohde & Schwarz daher eigens eine Abteilung gegründet, die sich ausschließlich mit diesem Thema beschäftige.

Als weiteren wichtigen Aspekt auf dem Weg zur Virtualisierung nennt Strobel die Kosten. Während für den Kunden die Kosten für Datenanbindung und Speicherung im Vordergrund stünden, stelle sich für den Hersteller die Frage, ob er seine Lösungen überhaupt noch als klassisches Produkt anbieten könne oder viel mehr als Software as a Service (SaaS). Letztere hätten für den Kunden den Vorteil, dass sie sich punktuell erweitern lassen. Als Beispiel nennt der die Rohde & Schwarz-Lösung Prism.Cloud, die Monitoring als SaaS-Lösung liefert. Bei Olympischen Spielen etwa, wenn während eines definierten Zeitraums deutlich mehr Signale überwacht werden müssten, könne man eine Lösung wie Prism.Cloud hoch- und später dann wieder herunterskalieren.

Hannes Strobel ergänzt, dass es aus der Sicht von Rohde & Schwarz in der aktuellen Transformationsphase jedoch wichtig sei, den Kunden beides zu bieten: Cloudlösungen, aber auch dedizierte Systeme jenseits der Cloud.