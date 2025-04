Grass Valley und Ross Video arbeiten zusammen

Grass Valley und Ross Video kündigen Integration zwischen Grass Valley AMPP Maverik X Production Switcher und Ross Videos OverDrive Automated Production Control an.

Grass Valley und Ross Video geben bekannt, dass der von AMPP OS (Agile Media Processing Platform) betriebene Produktionsmischer Maverik X von Grass Valley jetzt direkt über OverDrive von Ross Video gesteuert werden kann. Diese Zusammenarbeit erhöht die Flexibilität für Sendeanstalten und ermöglicht eine nahtlose Interoperabilität zwischen zwei branchenführenden Produktionstechnologien für die Studioproduktion.

Durch die enge Zusammenarbeit haben Grass Valley und Ross Video die Funktionen von OverDrive um den Maverik X Production Switcher erweitert und damit das Engagement beider Unternehmen für offene und anpassungsfähige Produktionsabläufe bekräftigt. Ross Video erweitert die Kompatibilität von OverDrive mit einer Vielzahl von Geräten von Drittanbietern weiter, sodass Kunden die für sie am besten geeigneten Produktionswerkzeuge nutzen können.

»Medienunternehmen fordern heute die Freiheit, Systeme zu erstellen, die ihren einzigartigen Arbeitsabläufen entsprechen, indem sie die besten Lösungen aus der gesamten Branche integrieren«, so Adam Marshall, Chief Product Officer bei Grass Valley. »Mit der jetzt verfügbaren OverDrive-Unterstützung für Maverik X können Medienunternehmen ihre technologische Infrastruktur modernisieren und gleichzeitig die vertraute OverDrive-Benutzererfahrung beibehalten. So werden Unterbrechungen für die Operator minimiert und gleichzeitig die fortschrittliche Verarbeitungstechnologie von AMPP für mehr Agilität und Flexibilität bei Hybrid-Bereitstellungen genutzt.«

»AMPP OS wurde von Grund auf als offene Plattform konzipiert, die eine nahtlose Integration mit branchenführenden Lösungen ermöglicht«, so Marshall weiter. »Die zunehmende Akzeptanz der GV Technology Alliance ist ein Beweis für dieses Engagement. Wir freuen uns, dass branchenführende Automatisierungstools wie OverDrive von Ross Video jetzt die direkte Steuerung von AMPP-OS-basierten Lösungen wie Maverik X ermöglichen. Diese tiefgreifende, bidirektionale Zusammenarbeit unterstreicht unsere Mission, unseren Kunden eine unübertroffene Auswahl und Flexibilität zu bieten.«

Ross Videos OverDrive wird wegen seiner engen Integration in den Newsroom, seiner intuitiven Benutzeroberfläche und seiner rundownbasierten Steuerung geschätzt. OverDrive ist jetzt mit über 220 Geräten von Drittanbietern kompatibel.

»Automatisierung ist nicht mehr nur ein nettes Extra – sie ist unerlässlich, um mit weniger mehr zu produzieren und dies auch unter Druck zuverlässig zu tun«, so Jeff Moore, Executive Vice President und Chief Marketing Officer von Ross Video. »Wir freuen uns über diese Integration mit Maverik X, die die Reichweite von OverDrive in den dynamischen, herstellerübergreifenden Umgebungen von heute weiter vergrößert.«

Diese Zusammenarbeit zwischen Grass Valley und Ross Video stellt einen wichtigen Schritt in Richtung einer breiteren Interoperabilität dar. Beide Unternehmen sind bestrebt, die OverDrive-Steuerung in Zukunft auf weitere AMPP-basierte Lösungen auszuweiten. Durch die kontinuierliche Verbesserung der Kompatibilität wollen Grass Valley und Ross Video den Rundfunkveranstaltern mehr Effizienz, Flexibilität und Innovation in den Live-Produktions-Workflows ermöglichen.