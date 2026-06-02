Atomos baut Produkt-Portfolio aus

Sumo Pro-19

Das Flaggschiff der neuen Produktlinie ist der Sumo Pro-19: ein 19-Zoll-4K-HDR-Monitor-Recorder-Switcher für Multicamera-Setups, On-Set-Review und Video-Village-Workflows. Er bietet Kamerasteuerung, Wi-Fi und Ethernet, NDI HX3, AirGlu-Timecode-Sync sowie CFexpress-Recording. Ergänzt wird er durch die erweiterte Ninja-Familie mit Ninja RAW, Ninja TX GO und Ninja TX.

Shogun AV-19 für Broadcast und Live-Events

Für Rack-Installationen und mobile Produktionen bringt Atomos den Shogun AV-19, der Monitor-, Recorder- und Mischerfunktionalität bietet. Mit dem optionalen Shogun AV Fly Pack wird das System reisefähig und richtet sich an Studio-, Corporate- und Broadcast-Umgebungen.

PTZ-Steuerung für bis zu 254 Kameras

Die A-Eye-Kamerafamilie wächst um den A-Eye Controller Pro: Das Gerät steuert bis zu 254 PTZ-Kameras – auch Fremdmarken – über ein 7-Zoll-HD-Touchscreen-Interface mit Motion-Path-Recording, Tally-Feedback und breiter Protokollunterstützung (NDI, VISCA, VISCA IP, Pelco, P&D).

Die Lösung soll sich besonders für Live-Events, Bildungseinrichtungen, Gotteshäuser und Corporate-Studios eignen.

Audio- und Workflow-Zubehör

Das Atomos-Ökosystem wächst auch jenseits der Kamera: Neu sind das StudioSonic Shotgun Mic, die kabelgebundenen StudioSonic Pro Produktionskopfhörer, die StudioSonic Air Wireless-Kopfhörer, ein USB4-CFexpress-Kartenleser sowie die FieldPro Vest als Tragesystem für Field-Produktionen.

AtomosSphere mit Cloud-Editing und Desktop-Integration

Die Cloud-Plattform AtomoSphere erhält zwei wichtige Erweiterungen: Der neue AtomoSphere Editor ermöglicht das Bearbeiten von Material direkt in der Cloud – ohne vorherigen Download. Die Desktop-App Ground Control verbindet Atomoshyposphere-Projekte mit dem lokalen Rechner und schließt damit die Lücke zwischen Set, Cloud und Schnittplatz. Jeder Account startet mit 20 GB kostenlosem Speicher.