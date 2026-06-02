Anzeige

©Nonkonform
Messe-News

Atomos baut Produkt-Portfolio aus

Das neue Line-up umfasst neben Monitor-Recordern auch PTZ-Lösungen, Audio-Zubehör und Cloud-Workflow-Tools.
Sumo Pro-19

Das Flaggschiff der neuen Produktlinie ist der Sumo Pro-19: ein 19-Zoll-4K-HDR-Monitor-Recorder-Switcher für Multicamera-Setups, On-Set-Review und Video-Village-Workflows. Er bietet Kamerasteuerung, Wi-Fi und Ethernet, NDI HX3, AirGlu-Timecode-Sync sowie CFexpress-Recording. Ergänzt wird er durch die erweiterte Ninja-Familie mit Ninja RAW, Ninja TX GO und Ninja TX.

©Nonkonform

Für Rack-Installationen und mobile Produktionen präsentiert Atomos den Shogun AV-19.

Shogun AV-19 für Broadcast und Live-Events

Für Rack-Installationen und mobile Produktionen bringt Atomos den Shogun AV-19, der Monitor-, Recorder- und Mischerfunktionalität bietet. Mit dem optionalen Shogun AV Fly Pack wird das System reisefähig und richtet sich an Studio-, Corporate- und Broadcast-Umgebungen.

PTZ-Steuerung für bis zu 254 Kameras

Die A-Eye-Kamerafamilie wächst um den A-Eye Controller Pro: Das Gerät steuert bis zu 254 PTZ-Kameras – auch Fremdmarken – über ein 7-Zoll-HD-Touchscreen-Interface mit Motion-Path-Recording, Tally-Feedback und breiter Protokollunterstützung (NDI, VISCA, VISCA IP, Pelco, P&D).

©Atomos

Atomos stellt für sein PTZ-Lineup nun einen Controller vor.

Die Lösung soll sich besonders für Live-Events, Bildungseinrichtungen, Gotteshäuser und Corporate-Studios eignen.

Audio- und Workflow-Zubehör

Das Atomos-Ökosystem wächst auch jenseits der Kamera: Neu sind das StudioSonic Shotgun Mic, die kabelgebundenen StudioSonic Pro Produktionskopfhörer, die StudioSonic Air Wireless-Kopfhörer, ein USB4-CFexpress-Kartenleser sowie die FieldPro Vest als Tragesystem für Field-Produktionen.

©Atomos

Cloud-Plattform AtomoSphere.

AtomosSphere mit Cloud-Editing und Desktop-Integration

Die Cloud-Plattform AtomoSphere erhält zwei wichtige Erweiterungen: Der neue AtomoSphere Editor ermöglicht das Bearbeiten von Material direkt in der Cloud – ohne vorherigen Download. Die Desktop-App Ground Control verbindet Atomoshyposphere-Projekte mit dem lokalen Rechner und schließt damit die Lücke zwischen Set, Cloud und Schnittplatz. Jeder Account startet mit 20 GB kostenlosem Speicher.

AtomosDisplayZubehör
0 FacebookTwitterLinkedinRedditWhatsapp

Ähnliche Beiträge:

Atomos: Shogun Classic, Ninja & Shogun Preissenkung und NDI 6 Atomos Ninja Phone im Video Atomos: Sonnendrachen aus LEDs Atomos: Ein Ninja, der verbindet

Anzeige

Most Popular

©Nonkonform

ESC2026: Live-TV mit Kinolook

©Sas Kaykha

Teltec: Entlassungen in Hamburg

Praxistest: DJI Osmo Pocket 4

©DOK.fest München, The People Shall

Filmtipps fürs 41. Internationale Dokfest München 2026

VIDI NMS: Das Nervensystem moderner Broadcast-Netzwerke

©KI-generiert mit Adobe Firefly

Broadcast Defense: Tailgating – der Angriff beginnt an der Tür

Top 25 of the year

Anzeige

Newsletter

Keine Story mehr verpassen und
einfach den Newsletter abonnieren!

Anzeige

Anzeige

Sponsoren

Tests

Praxistest: DJI Osmo Pocket 4

Praxistest: Blackmagic-Design-Kamera Pyxis 12K
Praxistest: DJI RS 5-Gimbal
Load More Posts

Moments Lab bringt KI-gestützte Videosuche in lokale Archive

Keep in Touch

Linkedin Facebook Twitter Instagram Youtube Rss

TERMINE

IBC

Führende Veranstaltung für Content und Technologie in der Medienbranche.
Amsterdam
11. bis 14. September

MTH Conference

Die MediaTech Hub Conference ist eine führende internationale Boutique-Veranstaltung.
Potsdam
29. bis 30. September

CABSAT

CABSAT wurde 1993 gegründet und hat sich zu einer etablierten Veranstaltung für die Medien- und Kommunikationsbranche in der MEASA-Region (Naher Osten, Afrika, Südasien) entwickelt
Dubai
5. bis 7. Oktober

LEaT con 26

Mit 140 Speakern bot die letzte LEaT con ein beeindruckendes Programm aus Vorträgen und Workshops.
Hamburg
6. bis 8. Oktober

FKTG-Fachtagung 2026

FKTG-Fachtagung 2026.
Wuppertal
10. bis 12. November

Jobs

Programmierer* Mesh-Technologie in Vollzeit (m/w/d)

Technischer Assistent* in Vollzeit (m/w/d)

Elektroingenieur* in Vollzeit (m/w/d)

Anzeige

© 2026 film-tv-video.de. All rights reserved