DDP Shared Storage: Zentralspeicher bei »Mythos Wolfskind«

Das ZDF setzte für die Postproduktion der TerraX-Doku »Mythos Wolfskind«, die in 4K und 360° aufgezeichnet wurde, das Ethernet SAN Shared Storage System »Dynamic Drive Pool« von Ardis Technologies ein.

Mit der Dokumentation »Terra X: Mythos Wolfskind« stellte das ZDF seine erste 4K-Eigenproduktion vor. film-tv-video.de hatte darüber berichtet. Bei dem Projekt wurden auch zusätzliche Szenen im VR/360°-Format aufgenommen. Auch die VR-Variante wurde vollständig in 4K produziert und der finale Film aus 360°-Aufnahmen und 2D-Bildern zusammengesetzt. Die gesamte Postproduktion wurde im ZDF-eigenen Schnittraum auf einem DDP Ethernet SAN Shared Storage Server des niederländischen Herstellers Ardis Technologies realisiert. Bei dem Setup kam das DDP-System als zentraler Speicher in einer komplexen, gemischten Produktionsumgebung zum Einsatz.

Für die 4K-Version von »Mythos Wolfskind«wurden die Raw-Daten verschiedener Kameras (u.a. Sony F55, Sony F65, Phantom Flex) auf externen Festplatten angeliefert und auf den zentralen DDP-Speicher kopiert. Das Raw-Material wurde mit unterschiedlichen Frameraten aufgezeichnet: Die dokumentarischen Teile in 50P, die Spielszenen hingegen mit 25P. Mit dem DDP als zentrales Produktionssystem wurde zunächst ein UHD 50P-Projekt in Avid Media Composer angelegt. Anschließend wurden die Raw-Daten für den Schnitt in DNxHR HQX unter Beibehaltung der jeweiligen Framerate transkodiert.

Neben Avid Media Composer im Schnitt waren auch Plural Eyes-Software von Red Giant, Adobe After Effects, ein Baselight-System und zwischenzeitlich DaVinci Resolve im Einsatz. Mit dem Baselight-System, das direkt auf die Raw-Daten auf dem DDP zugriff, realisierte das Team sowohl Farb- als auch HDR-Korrekturen im 10-Bit-Farbraum. Für die endgültige Verwendung wurden folgenden Auflösungen und Farbräume hergestellt: UHD 50P in BT.709, in BT.2020 und BT.2020_2084 (UHD). Die Fernsehfassung wurde im 720p-format in einer Stereo- sowie einer 5.1-Tonmischung im BT.709-Farbraum ausgestrahlt. Die Internetfassung wurde als volle 4K-Version in HDR 10 als Download zur Verfügung gestellt.

Zusätzlich produzierte das ZDF eine 12-minütige Version in 360°/Virtual Reality. Hierzu wurden die Raw-Daten der verschiedenen GoPro-Kameras (die beim Dreh in 2er- und 6er-Rigs zum Einsatz kamen) zunächst zentral auf dem DDP-Speicher gesammelt. Das Stitching erfolgte extern mit Kolors AutoPano Video und AutoPano Giga. Im weiteren Editing-Prozess auf dem DDP kamen Avid Media Composer, Fusion von Blackmagic Design und das Baselight Grading-System von FilmLight zum Einsatz. Darüber hinaus wurde sowohl für die 4K-Fassung als auch für die VR-Version eine 7.1.4-Tonmischung in Pro Tools erstellt. Die 360°/VR-Version wurde auf der Website des ZDF in den Auflösungen 1K, 2K und 4K zum Download zur Verfügung gestellt.

Das Datenvolumen der Raw-Files betrug etwa 27,8 TB, das Gesamtvolumen des Projekts mit allen Transcode- und Renderdaten zwischenzeitlich über 50 TB. Durch die hohe Performance des DDPs konnte eine durchgängig einwandfreie Bearbeitung der DNxHR HQX-Dateien gewährleistet werden.