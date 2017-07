Live: Opern-Weltklassiker Carmen in UHD

Arte und Astra übertragen am 6. Juli »Carmen« vom Festival d’Aix-en-Provence in UHD. Für das Ultra HD-Encoding und den Satelliten-Uplink ist MX1 verantwortlich.

Opernliebhaber können sich auf den 6. Juli freuen – dann übertragen Arte und UHD1 by Astra und HD+ die Oper Carmen in UHD direkt vom Festival d’Aix-en-Provence. Das internationale Musikevent findet jeden Sommer statt und zeigt neben Opern auch klassische Konzerte mit namhaften Orchestern und Solisten. Dmitri Tcherniakovs Inszenierung von George Bizets Opernklassiker um die Protagonistin Carmen zählt zu den Highlights des diesjährigen Festivals.

Arte Concert zeigt die weltberühmte Oper bereits um 20.15 Uhr. Für ein Musikerlebnis wie im Opernhaus lohnt es sich jedoch, die etwas spätere Ausstrahlung um 20.55 Uhr abzuwarten, die UHD1 in Ultra HD sendet. Zuschauer benötigen für den Empfang von UHD1 einen Ultra HD-Fernseher, eine Änderung an der Satellitenanlage ist nicht notwendig.

»UHD1 by Astra/HD+« ist der gemeinsame Ultra HD-Demokanal von Astra und HD+. Das Live-Encoding sowie den Satelliten-Uplink übernimmt MX1. Christoph Mühleib, Vice President Sales und Marketing SES, zuständig für die Vermarktung von Astra und MX1 in Deutschland, Österreich und der Schweiz: »Der Live-Showcase mit Arte unterstreicht erneut unsere Kompetenz als internationaler Dienstleister für die innovative Distribution von Videoinhalten für alle Sender und für alle Geschäftsmodelle. Ultra HD ist definitiv eine der wichtigsten TV-Innovationen unserer Zeit. Um Ultra HD-Programme einem großen Publikum zur Verfügung zu stellen, ist die Übertragung über Satellit die effizienteste Lösung. Dabei zeigt sich, dass sich die Vorteile des Verbunds von Astra und MX1 unter einem Dach optimal ausspielen und wir den Zuschauern so innovative Fernseherlebnisse ermöglichen können.«