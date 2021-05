Olympia in 4K – mit Eurosport 4K und HD+

Eurosport 4K überträgt die Olympischen Spiele in Deutschland mit HD+ zum ersten Mal in UHD HDR.

Zum ersten Mal können Sportfans in Deutschland die Olympischen Spiele in UHD HDR-Bildqualität erleben. Der Eurosport 4K Eventsender ist vom 23. Juli bis 8. August bei HD+ auf UHD1 verfügbar und präsentiert mit Tokyo 2020 das Sport-Highlight des Sommers in UHD HDR.

»2021 ist ein außergewöhnliches Jahr für Sportfans, und die Olympischen Spiele Tokyo 2020 werden von besonderer Bedeutung sein. Unser Ziel ist es, den Zuschauern in Deutschland das beste Seherlebnis zu bieten, und wir sind stolz darauf, dass wir auf Eurosport 4K gemeinsam mit unserem Partner HD+ Olympische Spiele in Deutschland erstmals in UHD HDR-Qualität übertragen werden. Die Sportfans werden die Brillanz lieben und die ganzen Emotionen und eindrucksvollen Geschichten der Olympischen Spiele noch intensiver genießen können«, sagt Susanne Aigner, Geschäftsführerin von Discovery Deutschland.

Georges Agnes, Geschäftsführer der HD Plus GmbH dazu: »Inhalte in UHD sind gefragt wie nie, denn in den Haushalten in Deutschland stehen bereits über 20 Millionen UHD-Fernseher. Zudem planen viele Verbraucher, sich in diesem Jahr der sportlichen Highlights mit neuster Technologie auszustatten. Deshalb freut es uns besonders, dass wir allen Sportbegeisterten gemeinsam mit Eurosport 4K ein visuelles Angebot ermöglichen, welches es so noch nie gegeben hat. Sie werden die Olympischen Spiele Tokyo 2020 zu Hause mit allen Emotionen so intensiv miterleben können, wie niemals zuvor.«

Der Eventkanal Eurosport 4K wird via Satellit auf UHD1 by HD+ zu empfangen sein und an jedem Wettkampftag der Olympischen Spielen alle großen Live-Highlights zeigen.

Ebenfalls in UHD: Die Olympischen Winterspiele Peking 2022

Nach den Olympischen Spielen folgen direkt die Olympischen Winterspiele: Denn nur 180 Tage nach Tokyo 2020 findet mit Peking 2022 das nächste große Sport-Highlight statt, das die Zuschauer ebenfalls in UHD HDR genießen können. Die Partnerschaft zwischen dem Eurosport-Mutterkonzern Discovery und HD+ umfasst nicht nur die Sommerausgabe, sondern auch die Olympischen Winterspiele, die vom 4. bis 20. Februar 2022 stattfinden. Damit können die Sportfans in Deutschland die beiden nächsten Olympischen Spiele in eindrucksvoller Bildqualität verfolgen.

Empfang mit UHD-Fernseher und HD+

Voraussetzung für ein ultra-brillantes Olympia-Erlebnis ist neben Satellitenempfang über Astra 19.2 Ost ein UHD-Fernseher. Zuschauerinnen und Zuschauer können ihr HD+ Sender-Paket auf die für sie passende Weise aktivieren. So ist HD+ bei zahlreichen UHD-TVs bereits integriert. Bei allen anderen Geräten ist der Zugang über einen HD+ UHD Receiver oder das HD+ Modul einfach verfügbar.