Live-Bergbesteigung für ALS-Awareness

Der spanische Bergsportler Roldán durchstieg eine 500 m hohe senkrechte Felswand — für ALS-Awareness, eine Nervenkrankheit.

Der Naranjo de Bulnes mit einer Höhe von 2.518 m ist ein bedeutender Berg in den Picos de Europa in Spanien. Sein monolithischer, aus Kalkstein bestehender Gipfel ist von allen Seiten markant, und es gibt zahllose Kletterrouten von allen vier Himmelrichtungen auf die Wände des Berges.

Miguel Ángel Roldán, genannt »Mikel«, der selbst an der Nervenkrankheit ALS leidet, bezwang den Berg aber über die berühmte, 500 m hohe senkrechte Westwand. Über mehrere Internet- und Social-Media-Plattformen wurde dieser enorme Kraftakt live übertragen, um die ALS-Awareness zu steigern. ALS ist eine nicht heilbare degenerative Erkrankung des motorischen Nervensystems.

Die spanische Produktionsfirma JTM Broadcast hat die Live-Berichterstattung von Mikel aufgenommen und produziert, die Übertragung erfolgte über einen Mobilsender des Typs EnGo von Dejero, der das Material auf einen Dejero-CloudServer übertrug. Von dort wurde das Live-Material auf mehrere Internet- und Social-Media-Plattformen gestreamt. Die bewundernswerte Ausdauer und Kraftanstrengung von Mikel ist um so größer, als bei ihm vor drei Jahren selbst ALS diagnostiziert wurde.

Um die Übertragung umsetzen zu können, wurde EnGo eingesetzt, und es wurden mehrere Kameras in der rauen und abgelegenen Umgebung des kantabrischen Gebirges zum Einsatz gebracht. Die Video- und Audio-Feeds der drei Kameras, die Mikel bei seinem Aufstieg begleiteten, sowie eine fest installierte Kamera und eine Drohne, wurden drahtlos in einen Mischer eingespeist und kombiniert.

Die daraus resultierenden Inhalte wurden dann über eine weitere drahtlose Verbindung an den Dejero-EnGo-Sender weitergeleitet, der im »Basislager« positioniert war. Trotz der schwierigen Netzabdeckung in den Bergen konnte aber eine robuste Internet-Verbindung über das Mobilfunknetz hergestellt werden.

Von dort aus lieferte der Dejero-Cloud-Server den Live-Videostream in verschiedenen Formaten an Web- und Mobilgeräte, die Inhalte wurden über RTMP an die NireStream-Vertriebsplattform geleitet und schließlich für Rundfunkanstalten und Plattformen wie Facebook, YouTube, Instagram sowie für einen großen Bildschirm in Roldáns Heimatstadt verfügbar gemacht.

»Die wichtigste Eigenschaft der Dejero-Ausrüstung ist für mich ihre Zuverlässigkeit«, sagte Javier Trifol, RF-Ingenieur bei JTM Broadcast. »Seit wir sie letztes Jahr gekauft haben, hat sie unsere Produktionen perfekt unterstützt, vor allem an Orten mit sehr schlechter Konnektivität. Dieser Aufstieg war die technisch komplexeste Herausforderung, der ich mich je gestellt habe, und gleichzeitig die lohnendste Aufgabe meines Lebens. Ich habe keine Backup-Ausrüstung mitgenommen, was mein Vertrauen in Dejero unterstreicht.«

EnGo nutzt die Smart Blending Technologie kann damit gleichzeitig verschiedene drahtgebundene und drahtlose IP-Verbindungen aus verschiedenen Quellen zu einem virtuellen ‚Netzwerk von Netzwerken‘ zusammenfassen, das erhöht die Zuverlässigkeit, erweitert die Abdeckungsbereiche und bietet eine größere Bandbreite.

»Bei dieser Leistung von Mikel ging es darum, das Leiden und die Schwierigkeiten, die ein solcher Aufstieg für einen ALS-Patienten mit sich bringt, auf eine sehr reale Art und Weise wiederzugeben. Als mir das Projekt vorgestellt wurde, griff ich daher sofort zu meiner Dejero-Ausrüstung, um die Live-Übertragungsanforderungen der Aufgabe zu erfüllen. Mit Hilfe eines Hubschraubers der Guardia Civil konnten wir die Ausrüstung bereits einen Tag vor dem Ereignis im Basislager aufbauen. Bei strahlend blauem Himmel nahm Mikel am nächsten Tag den Aufstieg in Angriff. Am Ende des Programms waren alle überglücklich. Es war ein großer Erfolg.«