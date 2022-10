Grading: Three Thousand Years of Longing

George Millers Vision seines neuesten VFX- und farbintensiven Films »Three Thousand Years of Longing« wurde mit Baselight umgesetzt.

Der Baselight-Colorist und Mitbegründer der VFX-Firma Alter Ego in Toronto, Eric Whipp, war kürzlich wieder mit dem preisgekrönten Regisseur- und Kameramann-Duo George Miller und John Seale zusammen, um den Film »Three Thousand Years of Longing« mit Idris Elba und Tilda Swinton in den Hauptrollen zu drehen.

Der Film ist eine moderne Nacherzählung der Geschichte eines Dschinns (Flaschengeist). Der renommierte Kameramann John Seale kam aus dem Ruhestand, um den VFX-lastigen Film mit Miller zu drehen.

»Das Baselight-System, das von Eric Whipp bei Alter Ego eingesetzt wurde, war ein entscheidender Faktor, um die visuelle Stimmung zu erreichen, die Regisseur George Miller für seinen Film vorgesehen hatte«, so Seale.

Der Prozess begann mit Set-Looks von QuickTimes, die in ACES eingestellt und in die voll aufgelösten EXR-Sequenzen übersetzt wurden. Der Schnitt fand in Sydney, Australien, statt, während Whipp in Toronto, Kanada, am Grading arbeitete. Das Team schickte Baselight-Szenen zwischen Sydney und Toronto hin und her, so dass jederzeit eine Szene auf dem Baselight 2-System in Sydney geöffnet werden konnte und umgekehrt.

»Wir haben hochauflösende Bilder zwischen den Servern hin- und hergeschoben, und als es um Live-Sessions ging, haben wir 4k-Bilder für George und John in weniger als drei Sekunden nach Sydney gestreamt, und zwar fast ohne wahrnehmbare Kompression«, erklärt Whipp. »Zu Beginn des Prozesses war geplant, dass ich nach Sydney fliege, um mich persönlich mit George zusammenzusetzen, aber das Ganze fand inmitten von Covid statt, und die Absperrungen wurden zu einem Problem. Also haben wir uns verschiedene Streaming-Technologien angeschaut und ein großartiges Ergebnis gefunden.«

Jede Einstellung des Films stellte eine besondere Herausforderung dar, entweder in Bezug auf die Farbe oder aufgrund der hohen VFX-Anforderungen, und das Team nutzte Baselight von Filmlight, um seine Vision zu verwirklichen.

»Es gab eine große Menge an VFX-Arbeit in der Suite. Wir erstellten Dampf, der von den Dschinns ausgeht, Himmelsersatz, »Dschinn-Vision»-Effekte und sehr komplizierte Übergänge«, kommentiert Whipp. »Aufgrund der Architektur von Baselight war es möglich, dies alles in der Suite zu machen, ohne dass VFX involviert sein mussten. Das hat uns das Leben gerettet, denn wir konnten die Gradings der eingehenden und ausgehenden Aufnahmen ‚live‘ halten, anstatt sie jeweils an VFX zu liefern«, fügt Whipp hinzu.

»Das Baselight Grading System war eine unglaubliche Hilfe bei der Feinabstimmung der Bilder«, stimmt Kameramann John Seale zu. »Der visuell komplexe Film in Rückblenden wurde während der Dreharbeiten durch das Wissen unterstützt, dass Grading-Filter, Vignetten und Sonnenschatten in der Nachbearbeitung gemacht werden konnten. Das war eine große Ersparnis an Zeit, Komfort und Drehgeschwindigkeit.«

Das Farbteam arbeitete eng mit der VFX-Abteilung zusammen, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. VFX-Supervisor Paul Butterworth nahm an den ersten Farbsitzungen teil, damit sie gemeinsam überlegen konnten, wie sie ihr Ziel am besten erreichen konnten.

»Es gab Aufnahmen, bei denen klar war, dass der gewünschte Look zu kompliziert für Baselight war und die Hilfe der VFX-Abteilung benötigte, und dann gab es Aufnahmen, bei denen wir dem VFX-Team die Arbeit abnahmen, weil wir alles in der DI Suite erreichen konnten«, erklärt Whipp.







»Eine Sache, die mir die ganze Zeit durch den Kopf ging,« fügt Whipp hinzu, »war, dass dies im Grunde John Seales letzter Film war. Er hatte beschlossen, sich danach offiziell in den Ruhestand zu begeben, also wollte ich ihm wirklich gerecht werden und sicherstellen, dass die Leute diesen Film mit dem Gedanken verlassen, dass die Bilder atemberaubend und wunderschön waren. Ich hoffe, das ist uns gelungen.«

Three Thousand Years of Longing kam im August und September 2022 weltweit in die Kinos.