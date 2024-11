Diversified und AbelCine unterstützen Kirchenproduktionen

Der Technologieanbieter Diversified und das Filmunternehmen AbelCine wollen Kirchen bei der Produktion von Medieninhalten unterstützen.

Hierzulande ist man immer wieder überrascht, wie groß und professionell in den USA Gottesdienste »produziert« werden. Dahinter verbirgt sich ein riesiges Business. Es gibt viele Großkirchen, die alle professionelle Kamera- und Veranstaltungstechnik nutzen, um ihre Gottesdienste zu übertragen. Auch bei der NABShow kann man die Bedeutung der Houses of Worship sehen, die Messe bietet für diese Zielgruppe unzählige Angebote.

Aus technischer Sicht können es diese Großkirchen durchaus mit der Produktionen großer Live Events aufnehmen. Und wenn es nach dem Willen des Systemintegrators Diversified und des großen US-Dienstleisters AbelCine geht, wird künftig auch die Produktion mit Cinematic Look eine größere Rolle in diesem Bereich spielen. Dafür haben sich die beiden Unternehmen zusammengetan und bieten nun ein spezielles technisches Konzept für Houses of Worship an. Dabei geht es vor allem um die technische Umsetzung von Übertragungen und Aufzeichnungen.

AbelCine bringt seine Erfahrung aus der Filmproduktion ein. »Wir übertragen unser Wissen aus der Medienbranche nun in den kirchlichen Bereich«, erklärt CEO Pete Abel. Das Unternehmen berät bei Kameraarbeit, Beleuchtung und Bildgestaltung. Diese Expertise soll den US-Kirchen helfen, ihre Inhalte wirkungsvoller zu gestalten.

Diversified und AbelCine planen im Rahmen ihrer Zusammenarbeit auch Webinare und Schulungen, und bei der nächsten NABShow wollen die beiden Unternehmen ihr Konzept für Kirchenproduktionen vorstellen. Nach einer Startphase im kirchlichen Bereich sollen die Angebote auch anderen Medienkunden zur Verfügung gestellt werden.