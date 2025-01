Deutsche Oscar-Nominierungen

Die Staatsministerin für Kultur und Medien Claudia Roth beglückwünscht die deutschen Oscar-Nominierungen.

»Ich gratuliere den vielen deutschen Nominierten für die diesjährigen Oscars! Das ist nicht nur eine Auszeichnung für diese talentierten Filmschaffenden, sondern auch eine Auszeichnung für den deutschen Film, der mit seiner ganzen Bandbreite überzeugen konnte!

Herzlichen Glückwunsch an den Regisseur Mohammad Rasoulof sowie den deutschen Koproduzenten Mani Tilgner für die Nominierung ihres großartigen Films »The Seed of the Sacred Fig« (»Die Saat des heiligen Feigenbaums«) in der Kategorie Bester Internationaler Film. Ein wichtiger Film, der uns die fortdauernden Grausamkeiten eines brutalen, rücksichtslosen Regimes und die Folgen jahrzehntelanger Schreckensherrschaft für das Zusammenleben vor Augen führt.

Großartig ist auch, dass mit der deutschen Produktion »September 5« die Autoren Moritz Binder, Tim Fehlbaum und Alex David in der Kategorie Bestes Original-Drehbuch nominiert sind. Das Drama ist nicht nur spannend und unglaublich bewegend, sondern gibt auch wichtige Denkanstöße über Medienethik.

Natürlich freue ich mich auch ganz besonders, dass Edward Berger mit »Konklave« wieder für den Besten Film nominiert ist und dass auch wieder Volker Bertelmann zum zweiten Mal nach »Im Westen Nichts Neues« auf einen Oscar für die Beste Filmmusik hoffen kann. Genauso gratuliere ich Lisy Christl für ihre Nominierung für das Beste Kostümdesign für Konklave.

Gratulation auch an Gerd Nefzer, der die Chance hat, mit seinen atemberaubenden visuellen Effekten für Dune Teil 2 den mittlerweile dritten Oscar zu gewinnen!«