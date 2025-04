Der Kameramann Brandon Peterson drehte eine Beauty-Kampagne mit Zeiss Supreme Radiance Zooms.

Der in Atlanta ansässige Kameramann Brandon Peterson ist ein versierter Technologe, der davon überzeugt ist, dass die richtige Ausrüstung der Schlüssel ist, um jede Eventualität am Set zu meistern. Sein Unternehmen BP40 Creative ist für seine Verbindungen zu Top-Crews und Filmemachern in der Region Atlanta bekannt – und mit über 1 Million US-Dollar an firmeneigener Ausrüstung ist es keine leichte Aufgabe, Peterson zu überraschen. Der Kameramann ist immer auf dem neuesten Stand der Technik. Als er gebeten wurde, eine neue Beauty-Kampagne für ORS Hair Care zu fotografieren, entschied sich Peterson für Zeiss Supreme Radiance Zooms, um den gewünschten Look zu erzielen, ohne Zeit durch das Wechseln von Objektiven zu verlieren.







Peterson ist kein Neuling in der Zeiss-Objektivfamilie. »Die Supreme Radiance Primes sind meine Lieblings-Primes«, sagt er. »Sie haben einen komplexen Flare und einen fast schon eingebauten ‚Blockbuster-Look‘, sodass mich ein Zoom mit Radiance-Look faszinierte. Ich hatte eine bevorstehende Beauty-Kampagne für ORS, die perfekt zu passen schien. Der Kunde vertraut mir bei der Auswahl der Ausrüstung, also schlug ich vor, ausschließlich die neuen Zooms zu verwenden.« Die Idee wurde sofort angenommen und Peterson sicherte sich zwei Radiance Zooms, ein 28-80 mm und ein 70-200 mm.

In diesem neuen Spot von ORS ist die Arbeit der Braid-Künstlerin Xia Charles (@braided__) zu sehen, die die Haare von drei Models mit der ORS Lavender-Linie stylt. Der Spot zeigt Xias Kunst in Aktion zusammen mit Action-Aufnahmen, die fließend zwischen Ganzkörperaufnahmen und Nahaufnahmen der akribisch detaillierten Haare wechseln. »Während dieses Projekts haben wir Zooms vor der Kamera mit verschiedenen Jib-Bewegungen kombiniert«, beschreibt Peterson. »Hier haben mich die Objektive wirklich beeindruckt – sie atmen kaum, noch weniger als die Festbrennweiten, was selten ist. Das Filmen mit einem Jib begrenzte die Zeit, die wir hatten, um die Objektive am Set zu wechseln – aber ich hatte nicht das Bedürfnis dazu.« Fast das gesamte Projekt wurde mit dem 70-200 mm aufgenommen.

»Einige der dynamischsten Aufnahmen entstanden, als die Models am Ende des Flurs, etwa 15 Meter von der Kamera entfernt, begannen und unter dem Objektiv hindurchliefen. Mit meinem ersten Assistenten, Nick Ray, nutzten wir den gesamten Zoombereich von 70 mm bis 200 mm und endeten mit minimalem Fokus dicht an den Zöpfen.« Die Kombination aus Bewegung und Zoom lässt die Models nahtlos hervorstechen, hebt sie aus dem Studiohintergrund heraus und lenkt die Aufmerksamkeit auf das aufwendige Haarstyling. »Es war wichtig, ein hochwertiges Zoomobjektiv zu haben, damit es keine Verzerrungen oder Vignettierungen gab, die die Aufnahme zerstören würden.«

Das »Radiance« in der Zeiss Supreme Radiance-Reihe bezieht sich auf die charakteristischen blauen Flares des Objektivs, die Peterson regelmäßig während des Spots kultiviert. »Für kontrollierte Flares habe ich ein Nanlite Forza 720B mit einer 10-Zoll-Fresnellinse verwendet. Das kommt dem Sonnenlicht sehr nahe und macht es einfach, die Linse für gleichmäßige Lichtreflexe zu schwenken«, beschreibt er. »Ich war besonders beeindruckt von der 70-200-mm-Linse – die Lichtreflexe bei 70 mm waren wunderschön – und bei 200 mm verwandelten sie sich in diese riesigen Kugeln. Insgesamt brauchen die Radiance-Linsen nicht viel Hilfe – sie erzeugen natürliche Lichtreflexe, ohne auf Spielereien zurückgreifen zu müssen.«

Peterson resümiert: «Zooms wirken normalerweise klinisch, aber diese haben Textur, Tiefe und Charakter, während sie die Kontrolle behalten. Sie fühlen sich wie eine Erweiterung der Supreme Radiance-Primes an, mit mehr Flexibilität. Ich freue mich darauf, sie wieder zu verwenden.«