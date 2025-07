Großes Kino für Shirin David

Arri Alexa 35 bringt auf der aktuellen Tournee von Shirin David Glamour auf die Bühne.

Shirin David, die deutsche Rapperin, Sängerin, Unternehmerin und ehemalige YouTuberin, wird von ihrer treuen Fangemeinde für ihre Shows gefeiert. Bei ihrer aktuellen Tournee »Schlau aber blond« will sie neue visuelle Maßstäbe setzen. Die Shirin David Tour wurde in Zusammenarbeit mit 24/7 Productions, Tim Routledge Lighting Design, Adlib, Arri und Fujinon entwickelt und war die erste Konzerttournee, bei der das Alexa 35 Live – Multicam System zum Einsatz kam.

Die Vorgabe lautete, Glamour auf die großen Bildschirme in den einzelnen Veranstaltungsorten zu bringen. In ersten Gesprächen mit den Produktions-, Design- und Adlib-Teams wurden die technischen Herausforderungen identifiziert, darunter der anspruchsvolle Dynamikumfang der Konzertstimmung mit tiefen Schwarztönen und hellen Glanzlichtern. Das Team war sich einig, dass eine Kinokamera die beste Wahl wäre, um dem Publikum ein visuelles Fest zu bieten.

Das Adlib-Team hatte bereits bei früheren Konzertaufnahmen die Qualität der Arri Alexa 35 Kamera kennengelernt und war insbesondere von der Leistung der Kamera in der Postproduktion beeindruckt. Als Arri das Live-Produktionssystem LPS-1 vorstellte – eine Lösung, die Live-Painting (Farbkorrektur und Bildanpassung in Echtzeit) ermöglicht und die verschiedenen Parameter unterstützt, die für Rundfunkveranstalter erforderlich sind –, war das Adlib-Team begeistert, dieses Kamerasystem in einer bisher unerforschten Umgebung einzusetzen: auf einer Konzerttournee.

Ashley Ball, Video Technical Manager bei Adlib, kommentiert: »Wir wussten, welche Herausforderungen uns bei der Verwendung einer Kinokamera auf einer Tournee erwarten würden. Auf einem Filmset gibt es in der Regel ein ganzes Team, das sich jeden Tag um den Auf- und Abbau der Kamera kümmert. Auf Tournee ist das einfach nicht möglich. Daher ist es unerlässlich, dass die Kamera schnell, einfach und effizient eingesetzt werden kann. Deshalb war unsere Arbeit in den Bereichen technische Planung, Tests und Vorbereitung so wichtig, um eine zuverlässige Lösung für den Kameramann zu finden.«

Die Teams von Adlib und Arri arbeiteten eng zusammen, um ihre technischen und tourtechnischen Erfahrungen zu bündeln, Herausforderungen schnell zu erkennen und Lösungen in Echtzeit zu finden. Die ersten Vorbereitungen begannen in den Büros von Adlib und Arri in Großbritannien und Europa, und die enge Zusammenarbeit setzte sich während der Proben und der Premiere fort.

Jannik Abelt, Technischer Spezialist Multicam bei Arri, kommentiert: »Wir haben uns sehr gefreut, dass Adlib Arri als technischen Partner für diese Konzerttournee ausgewählt hat, und es war eine fantastische Erfahrung. Der Umfang der Produktion ist enorm, die logistischen Anforderungen sind hoch und die Erwartungen des Publikums sind groß. Die Shows werden schnell und professionell aufgebaut, daher ist die Vorplanung jeder miteinander verbundenen technischen Funktion so wichtig, insbesondere bei Elementen, die normalerweise nicht in das Alexa 35 Live – Multicam System integriert sind, wie beispielsweise ein Teleprompter. Das Team musste also gemeinsam mit den Partnern alle neuen Systeme mit unterschiedlicher Software und Anschlüssen durcharbeiten.« Jannik fährt fort: »Vor Ort haben wir uns besonders über die Resonanz der Kameraleute auf die Web-Benutzeroberfläche von Arri gefreut, über die sie das gesamte System fernsteuern konnten, jeden Knopf, jeden Lautstärkeregler und sogar die Zoomeinstellungen der Objektive.«

Mit über 40 Jahren Erfahrung im Touring-Bereich verfügt das Adlib-Team über ein tiefes Verständnis für die ständigen Herausforderungen, die mit dem Transport komplexer technischer Geräte von Veranstaltungsort zu Veranstaltungsort verbunden sind. Neben den physischen Anforderungen, die das tägliche Ein- und Ausladen der Flightcases aus den Lkws mit sich bringt, wird die Ausrüstung auch durch den stundenlangen Einsatz unter oft heißen und staubigen Bedingungen stark beansprucht. Adlib entwickelte deshalb eine Lösung, die sicherzustellte, dass das von Arri Rental bereitgestellte und unterstützte Kamerasystem den Strapazen einer mehrtägigen Tournee standhält.

Die Entwicklung eines Kamerasystems, das sich vertraut anfühlt und intuitiv zu bedienen ist, ist für Kameraleute auf einer Konzerttournee von entscheidender Bedeutung. Von diesen Teammitgliedern wird oft erwartet, dass sie regelmäßig zwischen verschiedenen Kamerasystemen wechseln. Das Alexa 35 Live-Kamerasystem bot eine beeindruckende Bandbreite und lieferte beeindruckende Ergebnisse bei Hauttönen, gesättigten Farben, LED-Beleuchtungsanlagen und Pyrotechnik. Der hohe Grad an Systemintegration, der mit Partnern wie Fujinon mit seinen Duvo-Objektiven erreicht wurde, spiegelte sich in den positiven Kommentaren der Kameraleute auf der Tournee wider.

Luke Cartwright, European Product Manager bei Fujifilm UK, kommentierte: »Wir haben mit Adlib über den Bedarf an kinoreifen Aufnahmen in einem überschaubaren Paket gesprochen, und hier kam die neue Duvo-Reihe von Fujinon ins Spiel. Diese Objektive bieten Super-35- und Vollformatabdeckung, enthalten jedoch den Broadcast-Workflow für eine einfache Integration und sind für Kameraleute vertraut. Wir waren froh, während der Proben vor Ort zu sein, um sicherzustellen, dass alle mit den Objektiven und ihren Funktionen zufrieden waren, und haben die Tournee weiterhin unterstützt. Diese Zusammenarbeit mit Arri und Adlib ist ein hervorragendes Beispiel dafür, was man mit der richtigen Ausrüstung und den richtigen Leuten unter den strengen Bedingungen einer Tournee erreichen kann.«