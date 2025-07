Riedel bei »Guys & Dolls« in Sydney

Riedel Communications unterstützt die Handa Opera im Hafen von Sydney mit integrierten Netzwerk- und Kommunikationslösungen bei spektakulärer Open-Air-Produktion.

Riedel ist seit 2021 der bewährte Kommunikations- und Netzwerkpartner von HOSH (Handa Opera on Sydney Harbour) und optimiert die Konnektivität in allen Bereichen der Produktion. Die diesjährige Show »Guys & Dolls« wurde mit einem vollständig vernetzten Artist-System ausgestattet, wobei die Managed Technology Division von Riedel die Grundlage für die standortweite Kommunikation, Datenübertragung und CCTV-Abdeckung bildete – und das unter einigen der schwierigsten Umgebungsbedingungen, die bei Live-Aufführungen auftreten können.

Vor der ikonischen Kulisse des Hafens von Sydney ist HOSH ebenso eine technische Meisterleistung wie ein kulturelles Ereignis. Der Veranstaltungsort wird von einer öffentlichen Parkanlage in ein eigens errichtetes Pop-up-Amphitheater mit 3000 Plätzen verwandelt, komplett mit einer auf dem Wasser schwimmenden, geneigten Bühne, FOH-Türmen, Backstage-Infrastruktur und Hospitality-Bereichen.

»Insgesamt waren in diesem Jahr bei jeder Vorstellung rund 100 Personen in der Kommunikation tätig«, so Roo Smith, Senior Project Manager bei Riedel. »Dazu gehörten Bolero-Funkgeräte für den Großteil der Bühnencrew, einige dedizierte kabelgebundene digitale PunQtum-Funkgeräte für die sechs Follow-Spot-Crewmitglieder sowie die Funkgeräte für Sicherheitspersonal und Hauspersonal.«

Das Design von Riedel erwies sich selbst unter den in RF-dichten Bereichen wie dem Hafen von Sydney üblichen Interferenzbedingungen als widerstandsfähig. Bolero wechselt dynamisch die Frequenzen, um Störungen zu vermeiden, und der Einsatz eines Trunking-Funksystems und exklusiver RF-Lizenzen trug zur Reduzierung von Interferenzen bei und gewährleistete einen reibungslosen Betrieb aller kritischen Kommunikations- und drahtlosen Produktionswerkzeuge.

Der gesamte HOSH-Standort wurde in nur vier Wochen errichtet. Die Infrastruktur von Riedel bildete das Rückgrat des Netzwerks und ermöglichte die nahtlose Integration von achtzehn Riedel SmartPanels der Serie 2300 und drei der Serie 1200 sowie Artist-Intercom-Systemen, wodurch Show-Control, Internetzugang, Sicherheitssysteme und bargeldlose Zahlungsdienste im gesamten Veranstaltungsort vereinheitlicht wurden. Einer der Hauptvorteile der Verwaltung des gesamten Netzwerks und der damit verbundenen Verkabelung durch Riedel war die Möglichkeit, die Einrichtung abteilungsübergreifend zu optimieren. Anstelle separater Verkabelungen für Audio, Beleuchtung und Kommunikation konnten dank des einheitlichen Netzwerkdesigns von Riedel alle Teams die Glasfaserinfrastruktur und Verbindungspunkte gemeinsam nutzen, was die Effizienz erheblich verbesserte.

Um den rauen Bedingungen auf See standzuhalten, installierte Riedel stark gepanzerte Glasfaserleitungen, die die schwimmende Bühne über einen Servicetunnel mit dem Ufer verbinden. Diese Konstruktion schützt vor messerscharfen Austernschalen, Seepocken, Wasseransammlungen und salzhaltigem Nebel – allesamt häufige Herausforderungen im Hafen.

»Wir haben normalerweise 20 CCTV-Kameras auf dem gesamten Gelände, die besonders anfällig für die Bedingungen sind. Am Ende der Saison waren es nur noch etwa 10. Riedel hat ein zuverlässigeres CCTV-System entwickelt, das natürlich auch Teil des gesamten Standortnetzwerks ist«, so Pablo Puig, Produktionsleiter bei Opera Australia. »Wenn wir einen medizinischen Notfall im Publikum haben oder ein Problem, das schnell lokalisiert werden muss, ist die Videoüberwachung das beste Mittel, um herauszufinden, was los ist, und das Personal zu den richtigen Stellen zu leiten.«

Die Beziehung zwischen dem Team von Opera Australia und Riedel war sehr eng. So konnte schnell auf neue Anforderungen reagiert werden und die Prozesse wurden kontinuierlich besser.

Roo Smith bilanziert: »Es ist keine Kleinigkeit, dieses außergewöhnliche Ereignis jedes Jahr an einem so anspruchsvollen Ort zu realisieren, und wir sind stolz darauf, dass unsere Lösungen weiterhin die Kreativität, Präzision und Magie ermöglichen, die das Publikum erwartet.«