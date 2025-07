Schwergewicht: Sony-Premiere im Wembley-Stadion

Sony HDC-F5500V Life-Systemkamera feiert ihr weltweites Live-Produktionsdebüt im Londoner Wembley-Stadion.

90.000 Boxfans verfolgten am 19. Juli den Boxkampf um die Schwergewichtskrone zwischen Oleksandr Usyk und Daniel Dubois im Londoner Wembley-Stadion. Usyk gewann durch technischen K.o. in der fünften Runde. Für den Ukrainer war es der 24. Profikampf und zweiter Titel als Schwergewichtsweltmeister.

Für Sony war es eine Premiere, denn die neue Live-Systemkamera HDC-F5500V kam erstmals bei einer weltweiten Live-Übertragung zum Einsatz. Die Kamera mit der Seriennummer 1 wurde über den professionellen Broadcast-Händler Top-Teks an das Verleihunternehmen Livewhire ausgeliefert und sorgte für emotionsgeladenen Livebilder des Sportsenders DAZN für ein weltweites Millionenpublikum an den Fernsehschirmen. Sony hat die HDC-F5500V Live-Systemkamera im April auf der diesjährigen NAB in den USA vorgestellt.

Neuer filmischer Standard für Sportübertragungen

Die HDC-F5500V baut auf der erfolgreichen HDC-F5500-Plattform von Sony auf, die in der Unterhaltungs- und Live-Produktionsbranche weit verbreitet ist.

Diese Live-Produktionssystemkamera der nächsten Generation verfügt über einen einzelnen Super-35-mm-CMOS-Sensor mit Global Shutter und einen vorinstallierten variablen ND-Filter (VND). Damit lässt sich die Neutraldichte von »klar« bis sehr stark individuell und stufenlos anpassen – sogar während einer laufenden Aufnahme.

Dies verschafft maximale kreative Kontrolle über die Belichtung und macht flüssige Helligkeitswechsel ohne Beeinträchtigung der Tiefenschärfe möglich – besonders praktisch für Live-Events mit wechselnden Lichtbedingungen. Livewhire, ein renommierter britischer Verleih, stellte die HDC-F5500V zusammen mit zusätzlicher Sony-Ausrüstung für die Produktion zur Verfügung. Top-Teks kümmerte sich um die Erstauslieferung und arbeitete mit Sony bei der technischen Unterstützung in der Anfangsphase zusammen.

Cineastische Aufnahmen vom Einlauf in die Arena

Livewhire setzte die HDC-F5500V als »Einlauf«-Kamera ein – sie sorgte für eindrucksvolle Aufnahmen, als die Sportler die Arena betraten und in den Boxring stiegen.

Zusätzlich zu dem neuen Modell rüstete Livewhire drei bestehende Sony HDC-F5500-Kameras auf die neue »V«-Konfiguration auf, um mehr Flexibilität und Konsistenz in seiner Flotte zu erreichen.

»Die Sony HDC-F5500V ist ein bedeutender Meilenstein für Systemkameras«, sagt Mike Thomas, Geschäftsführer von Top-Teks Ltd.

»Wir sehen die Super 35 mm HDC-F5500 zunehmend bei Live-Events, bei denen ein cineastischeres Gefühl gefragt ist. Die V-Version bietet Belichtungssteuerungen, die normalerweise nur bei der Cinema Line von Sony zu finden sind, sodass die Produktion lieber eine Systemkamera als eine Cine-Kamera mit Glasfaseranschluss verwendet.«

»Die geringe Schärfentiefe isoliert Motive auf dramatische Weise – wenn Boxer den Ring betreten, sollen alle Augen auf sie gerichtet sein. Die HDC-F5500V sorgt für eine cineastische Intensität, die die Atmosphäre noch verstärkt. Der Einsatz der HDC-F5500V bei einem der wichtigsten und meistgesehenen Events des Jahres zeigt, wie vertrauenswürdig diese Produkte sind«, ergänzt Daryl Bidewell, Vision Supervisor.