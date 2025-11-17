Sony Virtual Production in der Bildung

Hochmodernes Sony Virtual Production Studio macht Norwich zu einem wichtigen Standort für die Zukunft von Film und Gaming.

In Norwich wurde ein neues, hochmodernes Virtual Production Studio eröffnet, das aus einer Zusammenarbeit zwischen der Norwich University of the Arts und Sony hervorgegangen ist. Das Studio wird die erste Bildungs- und kommerzielle Einrichtung dieser Art in Großbritannien sein, die nicht nur über Sony Verona-Panels für die virtuelle Produktion verfügt, sondern auch über eine Sony Venice-Kamera zur Aufnahme von Inhalten und mehr. Es bietet Kreativen und Darstellern die Möglichkeit, vor der Verona Crystal LED Videowand von Sony agieren, der in Echtzeit immersive Hintergründe liefert.

Verona LED-Wand mit 9 x 4 Metern

Diese digitalen Sets können Schauspieler und Publikum an jeden erdenklichen Ort versetzen und werden häufig in großen Blockbustern und Nachrichtenproduktionen eingesetzt. Mit einer Breite von neun Metern und einer Höhe von vier Metern liefert die Verona Crystal LED Videowand mit 6,7 Millionen Pixeln scharfe Bilder, die sowohl live als auch vor der Kamera lebensecht wirken, betont Sony.

Das Studio befindet sich neben dem »Immersive Visualisation and Simulation Lab« der Universität, das vom Arts and Humanities Research Council finanziert wird. Das kombinierte Studio bildet einen neuen Knotenpunkt für digitale Kreativität und soll von Studierenden der Fachrichtungen Film, Animation, Spiele und visuelle Effekte sowie für kommerzielle Zwecke genutzt werden. Kommerzielle Produktionen können das Studio für ihre eigenen Projekte anmieten. Große lokale Produktionsfirmen und Studios haben bereits ihr Interesse bekundet, die neuen Einrichtungen für kommerzielle Zwecke zu nutzen.

Bereit für die Zukunft

»Die Eröffnung des Virtual Production Studio ist ein mutiger Schritt nach vorne für die Norwich University of the Arts und für die kreative Ausbildung in Großbritannien«, sagt Professor Ben Stopher, designierter Vizekanzler der Norwich University of the Arts. »Die Zusammenarbeit mit Sony ermöglicht es unseren Studierenden, mit der Technologie zu experimentieren, die die Zukunft von Film, Animation und visuellen Effekten prägen wird. Sie spiegelt unser Bestreben wider, sicherzustellen, dass alle Absolventen bereit sind, in einer sich schnell entwickelnden kreativen Landschaft innovativ zu sein und eine Führungsrolle zu übernehmen.«

Die Einrichtung umfasst professionelle Kamera- und Audiosysteme sowie eine maßgeschneiderte Beleuchtung, um eine hochwertige Bildwiedergabe in virtuellen Umgebungen zu gewährleisten. Sony hat im Rahmen einer wachsenden Partnerschaft mit der Universität technisches Fachwissen und Unterstützung bereitgestellt.

Der kooperative Charakter des Projekts ermöglichte es der Universität auch, eine Partnerschaft mit dem Motion-Capture-Spezialisten Target 3D einzugehen, der fortschrittliches Optitrack-basiertes Kamera-Tracking bereitstellte.

Dank ihrer Fachkenntnisse im Bereich Systemintegration ist eine nahtlose Interaktion zwischen allen Technologien im Studio gewährleistet.

»Die Zusammenarbeit mit dem Team der Norwich University of the Arts war eine absolute Freude«, sagt Chris Couzens von Sony Europe. »Die Leidenschaft und der Antrieb, etwas wirklich Besonderes zu schaffen, waren inspirierend. Wir sind sehr stolz darauf, an diesem spannenden Projekt mitgewirkt zu haben.«