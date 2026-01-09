Mobiler Sony-Datentransmitter PDT-FP1 beim NFL Game in Berlin

NFL und Sony demonstrierten 5G-Live-Foto-Upload beim NFL Berlin Game 2025 mit dem tragbaren Datentransmitter PDT-FP1 von Sony.

Sony hat rund um das NFL Berlin Game 2025 Fotografen-Teams eine hochmoderne 5G-fähige Kameralösung bereitgestellt. Beim Aufeinandertreffen der Indianapolis Colts und Atlanta Falcons im November 2025 vor 70.000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Berliner Olympiastadion waren die offiziellen Foto-Teams mit dem tragbaren Datensender PDT-FP1 von Sony ausgestattet. So konnten sie Reaktionen und Emotionen aus nächster Nähe und in Echtzeit aus dem Olympiastadion und den NFL-Fanzonen einfangen und diese professionellen hochauflösenden Bilder mithilfe der 5G-Funktionen der verbundenen Kamera in Echtzeit in die Redaktionssysteme der NFL einspiesen

Datensender PDT-FP1 von Sony

In Live-Situationen wie diesem hochkarätigen NFL-Spiel ermöglicht der PDT-FP1 eine unkomplizierte Übertragung direkt von einer Kamera zu einem Cloud- oder Serverziel, sodass Verlage schnell Bilder auswählen und auf ihren Kanälen veröffentlichen können.

Bei den Foto-Teams, die die Atmosphäre in den Fan-Zones und im Stadion für die NFL eingefangen haben, kam der mobile Datentransmitter Sony PDT-FP1 zum Einsatz. Er wurde speziell für professionelle Foto- und Videoproduktionen entwickelt. Er ermöglicht eine schnelle und stabile Übertragung von Bild- und Videodateien direkt über 5G-Netze. Der PDT-FP1 mit seiner Dual-SIM-Funktionalität, einem großen Touchscreen, aktiver Kühlung und vielseitigen Anschlussmöglichkeiten sorgt für reibungslose Arbeitsabläufe, zuverlässige Leistung und hohe Flexibilität – ideal für Rundfunkveranstalter, professionelle Fotografen und Videografen in jeder Art von Veranstaltungsumgebung.

Der Sony PDT-FP1 unterstützt zwei SIM-Karten, eine physische SIM-Karte und eine eSIM, die sich leicht austauschen lassen. Es wählt automatisch das stärkere Netzwerk basierend auf den Signalbedingungen aus und wechselt die SIM-Karten für die Datenübertragung. Das Antennendesign ist für maximale Empfangsempfindlichkeit optimiert und ermöglicht eine schnelle Kommunikation mit geringer Latenz über 5G-Netze. Durch einfaches Anschließen dieses Geräts an eine Sony-Kamera über ein Kabel können Fotos und Videos in dieses Gerät importiert und diese Daten nach einer ersten Einrichtung automatisch auf einen bestimmten FTP-Server oder den von Sony bereitgestellten Cloud-Dienst übertragen werden.

Effizienteres Arbeiten für Fotografen

Luca Sabio, Head Connected Business Sony Europe, sagt: »5G ist ein wichtiger Bestandteil in Live-Event-Umgebungen … Mit unserem mobilen Datentransmitter PDT-FP1 und hochmodernen 5G-Kameratechnologie zeigen wir, wie effizientes Arbeiten für Fotografen bei Großveranstaltungen aussehen und funktionieren kann.«