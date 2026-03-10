Anzeige

©Johan Persson
Productions

»Paddington: The Musical«

Wie moderne Projektionstechnologie von Panasonic dazu beigetragen hat, »Paddington: The Musical« im Londoner West End zum Leben zu erwecken.

©Johan Persson»Paddington: The Musical« wird in einem historischen Theater aufgeführt und erforderte eine vollständige szenische Videoprojektion über mehrere architektonische Flächen hinweg – darunter bewegliche Bühnenelemente – während die Projektionstechnik für das Publikum vollständig unsichtbar bleiben musste. Das Kreativteam benötigte daher leistungsstarke und besonders leise Projektoren, die eine nahtlose visuelle Erzählweise ermöglichen, ohne Sichtlinien oder die Immersion zu beeinträchtigen.

©Panasonic

Das Produktionsteam entschied sich bei dem Musical für die Panasonic 4K-Projektoren RQ35 und RQ25.

Hinter dem nahtlosen Zusammenspiel aus Bühnenbild, Licht und Video steckt ein ausgeklügeltes Projektionssystem auf Basis der Panasonic-Projektoren RQ35 und RQ25. So überzeugend, dass viele Zuschauer beim Verlassen des Theaters schwärmen – von der Beleuchtung. Dabei ist das Licht, das sie meinen, gar keines. Es ist eine Projektion.

Video als Erzählwerkzeug – nicht als Dekoration

Die Produktion wollte von Anfang an eine vollständig in sich geschlossene Bildwelt erschaffen. Ash J Woodward, verantwortlich für Video-Design und Animation, verfolgte dabei eine klare künstlerische Haltung: Projektion nicht als Dekoration, sondern als integrales Erzählmittel zu begreifen: »Video steht für mich immer im Dienst der Geschichte. Es muss narrative Bedeutung haben, aber auch die Fähigkeit, die Welt der Produktion zu öffnen, wenn Größe und Spektakel gefragt sind.«

Video-Supervisor Dan Trenchard übersetzte diese Vision in ein technisches System, das funktioniert – und dabei unsichtbar bleibt. Projizierte Bilder sollten sich wie Licht und Textur anfühlen, Bücherregale und Museumsarchitektur mit Tiefe bekleiden, ohne jemals wie eine herkömmliche Videofläche zu wirken. Und wenn die Projektion nicht aktiv war, sollte niemand im Publikum bemerken, dass es sie gibt. Das Ergebnis überzeugte auch das Lichtteam so sehr, dass die Projektoren direkt ins Lichtkonzept der Show integriert wurden.

©Johan Persson

Panasonic RQ35 und RQ25: Lichtleistung, die sich versteckt

In einem historischen Londoner Theater mit viktorianischer Architektur, engen Platzverhältnissen und strengen Akustikvorgaben wurden die Panasonic-Projektoren frontseitig und über dem Publikum platziert. Maßgefertigte Akustikgehäuse, farblich an die historische Architektur angepasst, minimierten Störgeräusche. An einigen Stellen wurden die Projektoren direkt zwischen Lichtrigs integriert. Denn eines war klar: »Die Leute wollen die Projektoren – aber sie wollen sie niemals hören«, so Dan Trenchard.

©Panasonic

Die Projektoren mussten sich gut einfügen.

Die RQ35- und RQ25-Projektoren, geliefert von Stage Sound Services, überzeugten durch hohe Lichtleistung bei kompakter Bauform und besonders leisem Betrieb. Ergänzt durch ein dediziertes LED-Display entstand ein seltener Hybrid-Ansatz, der präzise Abstimmung erforderte – und der aufging.

Durch direkte Glasfaserverbindungen über SDM-Slots wurde die Signalkette bewusst schlank gehalten, um Fehlerquellen zu minimieren. 

Technik im Hintergrund

Der schönste Beweis für den Erfolg des Musicals: Das Publikum bemerkt die Projektion nicht. Es nimmt Licht wahr, Atmosphäre, Emotion – und liebt, was es sieht. Dan Trenchard erzählt: »Die Leute sagen beim Rausgehen regelmäßig, dass ihnen die Beleuchtung so gut gefallen hat. Und das Licht, von dem sie sprechen, ist eigentlich Projektion.«

PanasonicProjektionProjektor
0 FacebookTwitterLinkedinRedditWhatsapp

Ähnliche Beiträge:

©Jonathan ImhofMagische Transformationen mit Panasonic und Projektil Holoplot Audiotechnologie im Musical Lang AG: 150 Panasonic-Projektoren für den Vermietpark Projection Mapping in Barcelona

Anzeige

Most Popular

©ZDF

Milano Cortina 2026: Olympia in Italien

©TVN

TVN in Bewegung

DMC Production: Remote-Fahrzeug der nächsten Generation

©KI-generiert mit Adobe Firefly

Broadcast Defense: Cyber-Attacken – die unsichtbare Gefahr

Explorado Group und MMC Studios bündeln Kräfte

©NEP Europe

NEP Europe: EU-03 für softwarebasierte Live-Produktion

Top 25 of the year

Anzeige

Newsletter

Keine Story mehr verpassen und
einfach den Newsletter abonnieren!

Anzeige

Anzeige

Sponsoren

Tests

Praxistest: DJI RS 5-Gimbal

Praxistest: Drohne DJI Neo 2
Praxistest: Canon C50
Load More Posts

Moments Lab bringt KI-gestützte Videosuche in lokale Archive

Keep in Touch

Facebook Twitter Instagram Linkedin Youtube Rss

TERMINE

NABShow 2026

Die NABShow 2026 findet vom 18. bis 22. April in Las Vegas statt, die Ausstellungsflächen sind vom 19. bis 22. April geöffnet.
Las Vegas
19. bis 22. April

MPTS

MPTS 2026 – Wir feiern 10 Jahre Content Creation
London
13. bis 14. Mai

Anga Com 2026

Kongressmesse für Breitband, Medien & Konnektivität.
Köln
19. bis 21. Mai

Broadcast Asia 2026

Die BroadcastAsia 2026 findet vom 20. bis 22. Mai im Singapore EXPO statt.
Singapur
20. bis 22. Mai

CABSAT

CABSAT wurde 1993 gegründet und hat sich zu einer etablierten Veranstaltung für die Medien- und Kommunikationsbranche in der MEASA-Region (Naher Osten, Afrika, Südasien) entwickelt
Dubai
2. bis 4. Juni

IBC

Führende Veranstaltung für Content und Technologie in der Medienbranche.
Amsterdam
11. bis 14. September

Jobs

Programmierer* Mesh-Technologie in Vollzeit (m/w/d)

Technischer Assistent* in Vollzeit (m/w/d)

Elektroingenieur* in Vollzeit (m/w/d)

Anzeige

© 2026 film-tv-video.de. All rights reserved