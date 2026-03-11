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Productions

VIDI NMS und Xscend von MediaLinks im Bundesliga-Live-Betrieb

VIDI hat umfangreiche Anpassungen an sämtlichen Stadien der Bundesliga und 2. Bundesliga vorgenommen und dabei relevante Infrastruktur sowie Medienadaptionstechnik erneuert.

Um den Anforderungen der zentralen Produkte und Services gerecht zu werden, realisierte VIDI einen umfassenden Umbau und eine Erweiterung der Konnektivität in allen 36 Stadien der beiden Ligen.

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Network Operation Center bei VIDI in Darmstadt.

Als neue Technologieplattform kommt u.a. die Xscend-Baureihe von MediaLinks zum Einsatz. Sie zeichnet sich durch eine extrem hohe Packungsdichte und große Flexibilität dank ihres modularen Aufbaus aus. Ausschlaggebend für die Wahl dieser Plattform waren neben der Kompatibilität im Bereich der eingesetzten Broadcast-Infrastruktur vor allem die Robustheit und die tiefen Integrationsmöglichkeiten der Xscend-Systeme in das VIDI NMS.

Um in Konzeption mit der Sportcast GmbH die individuellen Anforderungen in der Hin- und Rückführung zu erfüllen, wurden zusätzliche Standorte zur Signalübergabe in das Netz integriert. Zudem erfolgt am zentralen Produktionsstandort nun auch die Signalübergabe in SMPTE 2110.

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Die Dolby-Atmos-Regie bei VIDI.

Alle Stadien sind voll redundant angebunden, wodurch eine hohe Anzahl an Signalen sowie Services je Stadion bereitgestellt werden kann. So werden auf dieser Basis in der 2. Bundesliga auch zwei Begegnungen pro Spieltag als Remote Produktion realisiert. Zudem wird die bereits etablierte Audio-Abmischung des Topspiels der Woche im Dolby-Atmos-Studio (RACR) in Darmstadt um eine zusätzliche Begegnung je Spieltag erweitert.

Zur zuverlässigen Steuerung der hohen Signalanzahl und -vielfalt wurde die Buchungsschnittstelle zum VIDI NMS erweitert und mit einem automatisierten Scheduling aller Verbindungen und Dienste ausgestattet. Auch das NOC der VIDI in Darmstadt wurde angepasst und erweitert, um einen bestmöglichen Support sowohl zentral als auch vor Ort im Stadion zu gewährleisten.

©VidiAlle Anpassungen konnten durch das VIDI-Team während der spielfreien Zeit der Bundesliga und 2. Bundesliga zufriedenstellend abgeschlossen werden und das neue Setup ist somit seit dem ersten Spieltag der aktuellen Saison in vollem Umfang im Einsatz.

©Sportcast

Seamus Neary.

Seamus Neary, Director Matchday Operations von Sportcast, erläutert: »VIDI hat in diesem Projekt einmal mehr ihre hohe technische Kompetenz und Zuverlässigkeit unter Beweis gestellt. Die Zusammenarbeit ist von großer Erneuerungsbereitschaft und Professionalität geprägt – Qualitäten, die wir auch in den vergangenen Jahren immer wieder schätzen gelernt haben. Das Team hat erneut gezeigt, warum es zu den führenden Dienstleistern im Bereich Broadcast-Connectivity zählt.«


Karsten Winterberg beschreibt die Stadionanbindung.

Karsten Winterberg, CTO von VIDI, ergänzt: »Es macht uns stolz, mit diesem anspruchsvollen Projekt erneut die Leistungsfähigkeit von VIDI unter Beweis stellen zu können. Die Bundesliga zählt zweifellos zu den anspruchsvollsten Sportligen weltweit. Den Nachweis zu erbringen, dass mit uns eine Produktion auch remote umsetzbar ist, ist etwas ganz Besonderes. Besonders freut es uns auch, dass sich unsere Audio-Remote-Produktion im RACR in Darmstadt so gut etabliert hat und vom Kunden hervorragend angenommen wird. Einen besonderen Dank möchte ich hier auch unserem Technologiepartner MediaLinks zukommen lassen, da ohne die tatkräftige Unterstützung und termingetreue Lieferung die Umsetzung in dem engen Zeitrahmen nicht möglich gewesen wäre.«

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