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Productions

Montreux Jazz Festival im Cine-Look

Gravity Media wird künftig als offizieller audiovisueller Produktionspartner des Festivals fungieren.
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2026 feiert das Montreux Jazz Festival seine 60. Ausgabe.

Die Partnerschaft fällt in ein besonderes Jahr: 2026 feiert das Montreux Jazz Festival seine 60. Ausgabe. Seit seiner Gründung hat das Festival am Ufer des Genfersees Musikgeschichte geschrieben und Legenden wie David Bowie, Prince, Aretha Franklin, Etta James, Quincy Jones, Bob Dylan, Elton John, Kendrick Lamar und Nina Simone auf seine Bühnen gebracht.

Cineastisches Storytelling

Im Zentrum der Partnerschaft steht Montreux Media Ventures (MMV), der hauseigene audiovisuelle Produktionsarm des Festivals, mit dem Gravity Media eng zusammenarbeiten wird.

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Chaka Khan beim Montreux Festival.

MMV hat über die Jahre eine unverwechselbare Produktionsphilosophie entwickelt, die die emotionale Sprache des Kinos – Bewegung, narrative Dramaturgie, räumliche Tiefe und authentische Farbgebung – auf Live-Übertragungen überträgt. Ziel ist es nicht, Konzerte schlicht zu dokumentieren, sondern das Gefühl, mitten im Publikum zu stehen, für Zuschauer weltweit erlebbar zu machen. Storytelling durch Schnitt, Publikumsperspektiven und eine bewusste Entwicklung von Totalen zu Nahaufnahmen schaffen dabei emotionalen Spannungsaufbau.

Technisch setzt das Festival auf einen UHD S-Log3-Master-Workflow sowie Live Color Grading. So soll ein konsistenter »Montreux Look« entstehen, der der individuellen Bühnengestaltung und Lichtsetzung jedes Künstlers treu bleibt.

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Gravity Media wird künftig als offizieller audiovisueller Produktionspartner des Festivals fungieren.

Modernste Technik

Gravity Media bringt für das Festival seinen Outside-Broadcast-Truck Nova 105 zum Einsatz – vollständig im IP-Delivery-Modus konfiguriert und so konzipiert, dass er zwei Bühnen innerhalb eines einzigen XXL-Fahrzeugs bedienen kann. Das System unterstützt Kameras mit großem Sensor wie etwa die Sony Venice II. 

Gravity Media tritt damit die Nachfolge von RTS (Radio Télévision Suisse) an, dem Schweizer öffentlichen Rundfunk, der das Festival in den vergangenen fünf Jahren begleitet hat.

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