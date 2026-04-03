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Work hard – play hard

Die Gaming-Show des SWR live auf dem ARD-Twitch-Kanal – mit Handwerkern, Athleten und Fachwissen.

Der SWR setzt seine Twitch-Gaming-Show »Work hard – Play hard« fort: In der dritten Staffel testen Handwerksprofis und Sportlerinnen und Sportler Simulatoren-Games aus ihrem eigenen Berufsfeld – zum ersten Mal, ohne Vorbereitung. Die SWR-Hosts Kimon Schanze und Ilyas Buss begleiten die Gäste durch die jeweils rund vierstündigen Live-Sessions, in denen neben dem Zocken auch Fachwissen im Mittelpunkt steht. Das Konzept versteht sich explizit als spielerische Berufsberatung.

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Die beiden Hosts Kimon Schanze und Ilyas Buss.

Die Zuschauenden können sich per Live-Chat einbringen – jede Frage wird on air beantwortet. Per gesammelten Channel-Points lassen sich zudem vorbereitete Klischeefragen freischalten, denen sich die Gäste dann live stellen müssen.

Konditor Florian Schaffer (13.4.) und Fleischer Timo Rögele (20.4.) sind in Kürze zu sehen. Weitere Folgen zu Weinbau, Schneiderei sowie Leichtathletik, Radsport, Tischtennis und Fußball sind geplant. Alle Gäste sind auf Social Media aktiv und bringen eigene Communities mit.

»Work hard – Play hard« läuft bis zum 22. Juni jeweils montags ab 20 Uhr live auf dem ARD-Twitch-Kanal, produziert vom SWR Studio X in Baden-Baden. Die Show war 2025 für den Grimme-Preis in der Kategorie »Kinder und Jugend Spezial« nominiert.

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