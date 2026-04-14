Shure: Bad Bunny beim Superbowl LX

Die Dienstleister ATK Audiotek und Professional Wireless Systems (PWS) setzten dabei ihre langjährige Zusammenarbeit beim größten Event der NFL fort. Sie betreuten alle drahtlosen Mikrofon- und In-Ear Monitoring Systeme für die Stadionunterhaltung, die Halbzeitshow, die Schiedsrichter sowie weitere Live-Produktionen während der gesamten Veranstaltungswoche.

Das Produktionsteam arbeitete mit Axient Digital Drahtlossystemen, PSM 1000 Premium In-Ear Monitoring-Systemen, TwinPlex Lavaliermikrofonen und SM39 Headset-Mikrofonen von Shure in einer mit HF-Funkstrecken dicht belegten Umgebung. Die Funktechnik umfasste AD4Q Empfänger in einer Quadversity-Konfiguration und weitere Axient Digital Empfänger. HF-Umgebung und Audioübertragung wurden in Echtzeit mit den Software-Tools Wireless Workbench und Wavetool von Shure überwacht, um eine durchgehend stabile Performance sicherzustellen.

Freihändige Halbzeit mit Bad Bunny

Besonders anspruchsvoll für die Techniker war der Auftritt von Bad Bunny in der Halbzeitshow. »Als ich erfahren habe, dass Bad Bunny bei der Halftime Show des Super Bowl LX ein Headset nutzen möchte, war ich erst skeptisch«, sagt Tom Holmes, Broadcast Audio Mixer für den Super Bowl LX. »Bei einer so großen Show in einem Stadion dieser Größe und mit buchstäblich tonnenweise Lautsprechern auf dem Spielfeld greife ich normalerweise lieber zu einem Handmikrofon.« Letztlich schaffte die Kombination eines Shure SM39 Headset-Mikrofons und eines Axient Digital ADX1 Taschensenders die von Bad Bunny gewünschte Bewegungsfreiheit. Das Mikro »kam problemlos mit der sehr lauten Stimme zurecht, minimierte Übersprechungen von der PA auf dem Spielfeld, registrierte kaum Plosivlaute und lieferte trotz der extremen Nähe zum Mund eine sehr gute Soundqualität. Für mich ist es ab jetzt das bevorzugte Headset-Mikrofon mit großer Membran für freihändige Gesangsperformances, egal ob in großen oder kleinen Venues. Es bleibt selbst bei extremen Bewegungen stabil und zuverlässig«, so Holmes überschwänglich. Auch für Bad Bunnys FOH-Mischer Alex Guessard ist »das SM39 ist mein bevorzugtes Headset-Mikrofon für Sängerinnen und Sänger. Es hat einen ausgewogenen Klang, eine sehr hohe mechanische Stabilität und eine ausgezeichnete Rückkopplungsunterdrückung«.

Charlie Puth nutzte einen Axient Digital ADX2FD/SM58 Handsender mit Frequenzdiversität, während die Empfänger in Quadversity konfiguriert waren. Alle Künstler der Halftime-Show unterstützte Shure mit der Wiedergabe des transparenten Monitormixes über PSM 1000 Premium In-Ear Monitoring Systeme.

Broadcast und Schiedsrichter

Für Unterhaltung während des Spiels im Stadion und Broadcast Produktionen setzte Van Wagner Sports & Entertainment auf 16-Kanal-Axient-Digital und ANX4 Empfänger von Shure. RF-Techniker: Matthew Bell über ANX4: »Dank des breiten Einstellbereichs mussten wir uns nie Sorgen machen. Wir konnten mit einem einzigen Gerät arbeiten und uns frequenzseitig optimal positionieren, ohne Kompromisse eingehen zu müssen. Die Möglichkeit, jeden Kanal auf zwei unterschiedliche interne Dante-Ausgänge des ANX4 zu routen, hat den Aufbau redundanter Signalwege und Talkback-Strukturen deutlich vereinfacht. Quadversity für jeden einzelnen Kanal getrennt aktivieren zu können, ist ein großer Vorteil. So können wir flexibel auf Herausforderungen reagieren, ohne die restliche HF-Signalkette zu beeinflussen.«

Die Schiedsrichter wurden wiederum mit Axient Digital ADX1 Taschensendern im Frequency-Diversity-Modus und zur Sicherung der Redundanz mit je zwei TwinPlex TL47 Lavaliermikrofonen für ihre Kommunikation ausgestattet. So wurde während des gesamten Spiels eine verständliche und stabile Kommunikation sichergestellt.